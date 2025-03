Primer alta en el Zendal: «Iba con miedo, pero el trato ha sido excelente, no tengo palabras»

José María Ayuso recibió ayer el alta en el Hospital de Emergencias Isabel Zendal. Es el primer paciente del nuevo centro que sale curado, en su caso tras un ingreso de cuatro días. «Iba con miedo, pero el trato ha sido excelente... no tengo ... palabras». El Hospital cumple hoy su primera semana de funcionamiento con pacientes , y tenía ayer 30 ingresados, y las UCI abiertas y preparadas.

«Dependemos del ritmo de la pandemia», señalaba a ABC su director, Fernando Prados , quien explicaba que «ayer (por el miércoles) tuvimos un pico de ocho ingresos, y el domingo ninguno».

En un principio, el centro sólo recibía pacientes con buen pronóstico, pero desde esta semana, « ya tenemos todos los servicios operativos: UCis, Radiología, Laboratorios , y eso nos permite incrementar el perfil de pacientes que recibamos». Actualmente, en los hospitales ya tienen «un documento en que se explica que los pacientes cuya situación permita el traslado, pueden venir aquí».

La primera alta se producía a mediodía de ayer: era la de José María Ayuso, un vecino de Móstoles de 65 años recién jubilado como ferroviario, al que le ofrecieron traerle al Zendal desde su hospital de referencia, el de Móstoles. «Y el trato ha sido excelente; no tengo palabras; desde la médico que me ha atendido a las señoras de la limpieza». Ya en su domicilio, explica a ABC en conversación telefónica que «no me lo esperaba, la verdad; yo iba con miedo por todo lo que se oye. Cuando me hablaron de la opción del Zendal, se me quedó el cuerpo... pero al final me decidí».

Cuando llegó, le llevaron a una sala «donde sólo estábamos otro señor y yo. Estábamos en familia, ¡y nos tenían la cena preparada y todo, un detallazo!».

Al levantarse al baño, pudo ver que había «más gente: vi otra sala que estaba a tope, y una tercera con señoras, donde estaba ingresada la mujer de un amigo que hice allí». José María, diabético, paseaba mucho por orden facultativa, «aprovechando los pasillos , que son enormes; yo me iba por ahí a investigar». Ahora, le quedan 20 días de confinamiento en casa, pero «lo peor ya ha pasado, creo».

Fernando Prados está convencido de que «cada vez los hospitales van a derivarnos a más pacientes; y ellos se van a dar cuenta de que es donde mejor les van a tratar de esta enfermedad».