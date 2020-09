La presidenta Díaz Ayuso pasa su primer examen en la legislatura del caos Con la amenaza de la moción de censura del PSOE y sin la red de contar con presupuestos

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 14/09/2020 00:58h

La X Legislatura en la Asamblea de Madrid fue la del desconcierto: el primer Gobierno del PP sin mayoría absoluta, una presidenta que dimitió al tercer año tras un escándalo de proporciones colosales, y un segundo presidente que dejó el cargo dos meses antes de las elecciones y se cambió de partido a semanas de los comicios. Parecía que nada podía superarlo. Pero llegó la XI Legislatura para demostrar que no era así: el PP ahora gobierna con un socio, Cs, en el que no termina de confiar, con un apoyo, el de Vox, con el que no siempre puede contar, y con un partido principal de oposición, el PSOE, agitando cada poco el fantasma de la moción de censura.