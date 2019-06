PP y Cs pactan en Madrid a la espera de que Vox no dé la alcaldía a Carmena La investidura de Almeida pende de que la formación de Abascal acepte distritos, pero no entrar en el Gobierno

El cambio de gobierno en la capital no está asegurado. PP y Ciudadanos sellaron anoche su acuerdo para que el candidato popular José Luis Martínez-Almeida arrebate a Manuela Carmena (Más Madrid) la alcaldía de Madrid. Pero todavía queda por saber si Vox votará en la sesión de investidura de hoy su nombre. Su negociación se ha dejado para el final y, pese a tener una mínima representación en la Cámara madrileña, sus cuatro concejales son clave para que evitar que repita mandato la regidora en funciones. Sabiendo de su posición han sacado pecho y han pedido sillones en contra de su discurso de dar prioridad a los programas. Les da igual cuáles, pero quieren poder.

Los cabezas de los comités negociadores de PP y Vox se dieron cita ayer por la tarde para tratar de sellar el pacto municipal, mientras en paralelo se ultimaban de apuntalar los flecos entre los populares y la formación de Rivera. Teo García Egea (PP) propuso a Iván Espinosa de los Monteros (Vox) puestos en concejalías de distrito o de concejales delegados, pero éste se opuso. Quieren Áreas de Gobierno. Sin especificar, según fuentes de la negociación.

Almeida y Villacís trasladaron que en su contrato se ha firmado que no habrá miembros de Vox en el Ejecutivo municipal, una premisa que pone en riesgo un gobierno de centro-derecha en la capital. El portavoz de las siglas verdes, Espinosa de los Monteros, amenazó ayer mismo con no apoyar a sus potenciales aliados en la capital si se les ninguneaba. «Serán responsables de que gobierne la izquierda», trató de derivar. Su plan B pasa por presentar una moción de censura a Carmena tras alzarse con el bastón de mando, una vía que dificulta cualquier gobierno en la ciudad y que necesita un dilatado trámite de nuevas negociaciones para poder fraguarse. Vox reclamó ayer al PP y a Cs que en las negociaciones para gobernar el Ayuntamiento de Madrid no cometan la «misma irresponsabilidad» que en Zaragoza, donde los de Santiago Abascal se desentendieron del pacto.

Pese a las estridencias de Cs solicitando un día antes la alternancia en la alcaldía a los populares, ayer rubricaron su alianza para convertir a José Luis Martínez-Almeida en el nuevo alcalde de Madrid «contra el populismo». La noticia se hizo esperar tras casi más de ocho horas de reunión. Los cabeza de lista de los dos partidos anunciaron pasadas las diez de la noche que el primero será dueño del bastón de mando durante todo el mandato y la segunda, vicealcaldesa, siempre que lo permita Vox.

Almeida y Villacís salieron sonrientes en la sede municipal de los grupos madrileños de la calle Mayor para trasladar la noticia. Uno y otro elogiaron la flexibilidad para definir su contrato. «Quiero agradecer el acuerdo donde ha primado la generosidad, con más de 80 medidas», declaró el alcaldable. Su previsible compañera de gobierno en un bipartito se encargó confirmar que sería la «número dos» de la Corporación.

Aunque el encuentro entre los equipos negociadores de PP y Cs comenzó sobre las 13.30 horas de ayer, Almeida y su homóloga de Cs, Villacís -con su hija recién nacida-, llegaron tres horas antes a su despacho de Mayor.

Egea, Maroto y Villegas

La estrategia trazadada al más alto nivel estuvo orquestada lejos del punto de reunión. A pesar de que el equipo negociador del PP estuvo formado sólo por los ediles Andrea Levy, Inmaculada Sanz, Álvaro González y Borja Carabante, quienes dirigieron todos sus movimientos y entablaron las negociaciones clave entre los territorios en juego, fueron el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el vicesecretario de organización del partido, Javier Maroto. Precisamente, con ellos es con quién se reunió Martínez-Almeida para comunicar el estado de la negociación.

Por parte de Ciudadanos, los concejales Silvia Saavedra, Miguel Ángel Redondo y Mariano Fuentes estuvieron acompañados por el secretario general del grupo parlamentario de Cs, Miguel Gutiérrez, aunque quien realmente pilotó la negociación fue el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas.

«No contemplamos ninguna otra opción que no sea la de cuatro años de gobierno de PP con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid con José Luis Martínez-Almeida de alcalde. Es la opción que dicta el sentido común. Es la opción que respeta nuestro planteamiento general y que desea una mayoría de ciudadanos», afirmó Maroto al inicio de la cuarta jornada maratoniana de negociaciones entre PP y Cs.

Fue Martínez-Almeida quien el miércoles de la semana pasada dio el primer paso al concertar la primera reunión informal con su homóloga en Ciudadanos, Begoña Villacís. Aquella primera cita entre los equipos se saldó con tiranteces. Entonces Cs rechazaba confirmar que votarían a Almeida, porque no querían «hablar de sillones». Pero antes de ayer lo hicieron y reclamaron una alcaldía rotatoria en la que gobernase dos años PP y dos Ciudadanos. Vox ha criticado la postura de Cs, pero al final ha acabado haciendo lo mismo.

Sucesión de Carmena

La otra cara de la moneda, Más Madrid, tendrá que asumir hoy la marcha de su cabeza visible a menos que Vox le regale la continuidad. Desde la formación de Carmena aseguran que aún no ha debatido la sustitución de la exjuez, que dejará el acta si, como todo apunta, no logra ser alcaldesa el próximo día 17. En declaraciones a RNE y TVE, la hasta ahora portavoz del gobierno de Ahora Madrid, Rita Maestre deslizó ayer la posibilidad de que hubiera «varias portavocías».

Tras dos concentraciones espontáneas frene al palacio de Cibeles, Más Madrid ha convocado a sus fieles este mediodía frente a la sede municipal para dar las «gracias» a la hasta ahora máxima representante de los madrileños. A esas horas ya habrá sido proclamado el nuevo regidor o regidora de la ciudad. Todo apunta a que la votación se desarrollará con la incertidumbre de qué harán los de Abascal si no se aceptan sus requerimientos.