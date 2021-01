La Policía impuso 216 multas por no llevar mascarilla en la marcha negacionista de Madrid La Delegación del Gobierno cifra en 1.300 personas la participación, cuya previsión era de 550 asistentes

La tónica generalizada de la nueva manifestación negacionista en la capital, celebrada este sábado, fue la ausencia de mascarillas y el incumplimiento de la distancia de seguridad. La Policía Nacional realizó un total de 216 propuestas de sanción por no llevar mascarillas, según detalla la Delegación del Gobierno en Madrid, un dato relativamente pequeño si se atiende al número de participantes, que superó los 1.300, y su comportamiento. A esto hay que sumar cerca de medio centenar de multas por desobediencia a la autoridad, habida cuenta de que ignoraron continuamente los avisos de los agentes. La previsión comunicada por los organizadores era de 550 y siempre supeditada al cumplimiento de las medidas sanitarias implantadas por la pandemia del Covid-19.

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican a ABC que el momento más complicado fue en la parte final de la marcha, con la llegada a Colón, donde se dieron varios discursos en contra de la gestión política de la crisis sanitaria, un extremo que los participantes consideran como una «dictadura» basada en una mentira a nivel mundial. Fue en este punto donde el número de manifestantes creció notablemente, casi triplicando el medio millar inicial. En torno a las 19.30 horas, y ante la acumulación de personas sin mascarilla y sin respetar la distancia mínima de un metro y medio, los policías desplegados advirtieron en repetidas ocasiones –a través de la megafonía y por parte de algunos organizadores– de la necesidad de cumplir con las medidas de seguridad. La instrucción, sin embargo, fue desatendida deliberadamente.

Dada la situación, los agentes procedieron a acceder al escenario improvisado que instalaron en la plaza, donde se comenzó a sancionar a los infractores. No obstante, aunque la gran mayoría no portaba la mascarilla y estaban todos apelotonados en una parte del enclave, apenas se multó al 16 por ciento de los presentes. Si bien la marcha no fue tan multitudinaria como la del pasado verano, cuando se alcanzaron los 3.000 asistentes, cabe recordar la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid, con una tasa de incidencia acumulada cercana a los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y las UCI al 52 por ciento de su capacidad.

«Mentira, las UCI están vacías»

Los participantes se enfrentan ahora a diferentes castigos. Quienes fueron identificados por no portar mascarilla recibirán una multa de 100 euros, que será tramitada por la administración regional. Los desobedientes, en cambio, de 600 euros, en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, de ámbito estatal.

Durante marcha, organizada por el colectivo Humanos Conscientes y Libres, se pregonaron consignas como «Illa, Illa, Illa fuera mascarilla», «Gobierno dimisión», «La vacuna de Bill Gates por el culo os la metéis» o «Mentira, las UCI están vacías» y se atacó a los medios de comunicación por su presunta complicidad con los poderes políticos. En un principio la manifestación iba a transcurrir entre Cibeles y la Puerta del Sol, incluso con la instalación de un tráiler con escenario en la plaza, pero el Ayuntamiento les denegó el permiso para evitar aglomeraciones. La concentración negacionista fue apoyada por artistas como Enrique Bunbury, Carmen París, cantante y compositora flamenca, Sherpa, excantante y bajista Barón Rojo, Martín Sánchez o Ramón Prendes.