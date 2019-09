La Policía Municipal «actuará de forma inmediata» y hará incautaciones a manteros Almeida eleva una nueva instrucción que endurece y sustituye a la de Carmena, que en la práctica no permitía intervenir a los agentes

Fue uno de los puntos negros de la gestión del anterior Ayuntamiento de Madrid y eje de las promesas electorales del PP en la campaña de las municipales: acabar con la impunidad con la que actúan los manteros, sobre todo tras la normartiva impuesta por Ahora Madrid que, en la práctica, suponía no poder actuar contra la venta ilegal ambulante en las calles. Ahora, el Consistorio que dirige José Luis Martínez-Almeida va a enmendar la plana también a esta situación, que suponía una indefensión para los propios agentes, pero, sobre todo, para los consumidores y los comerciantes de las zonas afectadas.

El Área de Seguridad y Emergencias, que dirige la también portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz (PP), ya ha emitido la nueva instrucción al respecto, que, en resumidas líneas, viene a recolocarse en la de 2005 y que endurece las actuaciones contra los manteros. Y que son alrededor de 300 solo en el distrito de Centro, según los propios datos de la Policía Municipal.

La instrucción, a la que ha tenido acceso ABC, fue firmada ayer por el comisario general del Cuerpo, Teodoro Pérez. En sus 28 folios, se da pormenorizada cuenta no solo de la nueva metodología de trabajo, sino de la legislación al respecto. El capítulo 3 es el más interesante, pues en él es donde se habla de la «operativa policial». «Cuando algún indicativo de esta Policía Municipal observe que en algún punto de la ciudad se está produciendo venta ambulante no autorizada, procederá a intervenir de forma inmediata», establece.

Principal diferencia

En la norma de Carmena, se especificaba que solo se actuaría en caso de que no hubiese peligro para la seguridad ciudadana; es decir, cuando no se pudieran producir carreras porque los manteros no se encontraran en grupo, algo que prácticamente jamás sucede. Solo hay que echar un vistazo a cómo se encuentran vías del centro como Preciados, Sol, Carretas, Arenal o la propia Gran Vía para ver hileras de estos vendedores, agolpados y corriendo entre cientos de peatones.

«La actuación administrativa –continúa la instrucción– que, en la prevención y corrección de la venta ambulante no autorizada, desarrollará esta Policía Municipal se acomodará a las siguientes prescripciones».

Por un lado, a la venta ilegal de alimentos y bebidas, la actividad que ejercen los llamados «lateros». Tanto con ellos como con los manteros «se procederá a la intervención cautelar de alimentos, bebidas y artículos en todo tipo de instalaciones de puestos o ejercicio de la actividad sin autorización municipal». Se levantará, además, la correspondiente acta de denuncia, recogiendo los pormenores del caso: «La copia, junto al género intervenido, se entregará y depositará convenientemente en el Almacén de la Villa, a excepción de flores naturales y productos que por su naturaleza o propiedades no pueden ser allí depositados (productos inflamables, explosivos, tóxicos...) y cuyo almacenamiento o destrucción esté sujeta a una normativa específica».

Del mismo modo se procederá a las incautaciones «de la mercancía depositada en el interior del vehículo». En caso de negativa del conductor, propietario o vendedor –indica la instrucción–, el coche o furgoneta será trasladado por la grúa.

La orden insiste en que «la comercialización callejera por sí misma supone la comisión de un delito público flagrante, que exige la inmediata intervención de los agentes policiales, más obligada si van uniformados»: «De lo contrario, supone un acto contrario a la ley».

Falsificaciones

Se dan también unas pautas sobre detalles, que deberán reflejarse en las actas, comunes en las falsificaciones. Por ejemplo, la mayoría de los productos de marcas de prestigio solo se venden en tiendas especializadas, por lo que cuando se hace fuera de esos canales son sospechosos de ser falsos. Además, los ilegales venden sin emitir facturas y no liquidan el IVA; el precio es mucho más bajo que el original; los enseres se ofrecen sin envases o son de mala calidad, con deficiencias en los logotipos de marca, de las etiquetas y materiales...

En cuanto a las películas, discos y videojuegos, se caracterizan porque son en formato CD-R o DVD-R (que nunca utilizan los originales): «Las carátulas suelen ser fotocopias en color, impresas en una sola cara, en papel endeble. Los envoltorios suelen ser plásticos o de baja calidad».