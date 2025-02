La Policía desmantela este fin de semana otras 227 fiestas ilegales en Madrid

El descontrol con las fiestas ilegales en la capital no cesa. La Policía Municipal de Madrid ha detectado este fin de semana otras 227 celebraciones clandestinas en la ciudad, desarrolladas entre la noche del viernes y el sábado. El denominador común es que los participantes no usaban mascarillas ni se cumplían las medidas de seguridad contra el Covid-19, con más de 6 personas no convivientes y sin respetar el horario del toque de queda.

Entre las intervenciones más destacadas del viernes se encuentra el desalojo de tres pisos turísticos en un edificio del distrito Centro. Fuentes municipales detallaron que se impusieron un total de 44 denuncias por incumplimiento de las medidas sanitarias . El mismo día hubo dos detenidos por agredir a dos agentes cuando actuaban en una de las celebraciones.

24 horas más tarde la tónica no varió y los eventos ilegales se contaron por cientos, con la intervención de la Policía en decenas de ellos. De nuevo el distrito Centro fue el más conflictivo, con especial relevancia de una fiesta en un local, con el desalojo de 37 personas . Las 227 intervenciones siguen la media de fines de semana anteriores, con entre 200 y 300 reuniones irregulares.

Desalojada una fiesta ilegal en #Centro. Se encontraban 37 personas en un local sin medidas de #seguridad, con los cierres bajados y fueron denunciad@s todos los asistentes. Se incumplían las medidas sanitarias por #COVIDー19.#LaPoliciadetuCiudad#PMM #SomosTuPolicia pic.twitter.com/sFHdUTYsgp — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) February 21, 2021

La problemática de las fiestas ilegales es una de las preocupaciones de las administraciones en la lucha contra la pandemia, en plena tercera ola y con los jóvenes como el colectivo con más contagios. Sobre ello, precisamente, se ha pronunciado este domingo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , quien ha condenadoeste comportamiento: «Son los culpables en el 80% de los casos de los contagios de Covid-19». «No puede ser que lo paguen siempre los mismos, los hosteleros, los comerciantes, los empresarios y los ciudadanos con durísimos confinamientos mientras se suceden estos hechos que son los que están propagando más el virus», ha añadido, durante un acto en Humanes.

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida , ha criticado también estas fiestas en un acto en la capital y ha avisado de que no se les va «a dar respiro» a los asistentes «porque sean turistas de otras nacionalidades». El regidor ha declarado también su preocupación por las «numerosísimas» fiestas ilegales que se llevan a cabo en Madrid y ha hecho un llamamiento a la juventud y a los que participan en estos encuentros para que cesen.