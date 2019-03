La Policía busca a cazadores furtivos en la Casa de Campo La Unidad de Medio Ambiente ha abierto una investigación ante el crecimiento de trampas con lazos, prohibidas por ley

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid ha abierto una investigación para acabar con la caza ilegal en la Casa de Campo y en otras zonas verdes de la capital. El operativo surge tras el hallazgo de numerosos lazos en las últimas semanas en diferentes ubicaciones del parque –el más grande de la ciudad–, una trampa prohibida e instalada para atrapar a pequeños mamíferos, como conejos y roedores. Por norma general, según detallan desde el área, es que se trate de furtivos que buscan prender a los animales para consumo.

Si bien esta práctica no es nueva, hace apenas una semana se encontraron un buen número de lazos en la zona este del parque, la más cercana al Puente de los Franceses (distrito de Moncloa-Aravaca). En solo unas horas, los agentes dieron cuenta de hasta cinco trampas en un radio reducido. Fuentes de la Unidad señalan que, habida cuenta de que se detectaron más casos, se inició rápidamente la investigación.

Esta caza en particular es ilegal por un doble motivo. El primero, porque la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano establece en su artículo 210 la prohibición de capturar animales en cualquier zona verde, lago o estanque de la capital, y la Casa de Campo está considerado como tal. Pero, además, porque el uso de lazos no está permitido, sea cual sea el espacio. Pese a las evidencias, fuentes policiales indican que es complicado determinar el número exacto de trampas en este pulmón verde.

De hecho, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los agentes es dar con los lazos. Las trampas son difíciles de identificar cuando se pasa en patrulla o en moto y, además, no hay efectivos suficientes para que el operativo sea fijo, explican en la Unidad de Medio Ambiente. «Es difícil de atajar porque, o atrapas en el momento al que lo pone o cogiendo al animal, o no se detecta», añaden. No obstante, desde la Policía Municipal aseguran que se están haciendo visitas esporádicas al lugar, una actuación que continuará en las próximas jornadas.

En el caso de que se pillara al cazador, la simple instalación del artefacto ya sería constitutivo de sanción; algo que se agravaría en el supuesto de que el animal en cuestión estuviese en peligro, lo que conllevaría un proceso por vía penal. No obstante, aunque en la Casa de Campo se han llegado a avistar zorros y, muy puntualmente, jabalíes –según según sostienen desde Ecologistas en Acción–, lo cierto es que por la morfología de las trampas están ideadas para conejos o roedores. Así, en principio, se descarta que en el parque habite cualquier animal que, susceptible de ser atrapado, esté incluida en el catálogo de especies protegidas.

La explicación a esta caza ilegal, detallan en Medio Ambiente, es que se capturen para comer, tanto personas como animale de compañía. Sin embargo, también se atrapan conejos vivos para transportarlos a cotos privados, con un coste de 5 euros por pieza. Aunque las dos prácticas están perseguidas, el segundo supuesto tiene el matiz de que deben capturarse vivos, por lo que se emplean jaulas.

Denuncia de abandono

Pero esta investigación no es una novedad. Hace poco más de un año, la Policía Municipal hizo lo propio tras encontrarse un cepo en el parque de Valdebernardo, en Vicálvaro, que atrapó a un perro que paseaba por el lugar. A pesar de lo aparatoso del accidente, el can no tuvo heridas graves. Meses antes, en Leganés, un vecino denunció la presencia de una trampa similar en una zona verde de Polvoranca. También en estos precedentes se atribuyó a la actividad de cazadores furtivos.

La presencia de estas trampas responde al «total estado de abandono» del parque, a juicio del PP. El concejal Fernando Martínez Vidal, portavoz del área de Medio Ambiente, considera que la presencia de estos lazos es un peligro potencial para todas las especies que habitan en la Casa de Campo, así como las mascotas de quienes frecuentan el espacio. «Ya que han llevado a la alcaldesa a amadrinar una cordera, podían haberla paseado por las zonas degradadas y abandonadas», dice el edil.