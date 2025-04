Polémica fiesta en la discoteca Teatro Barceló de Madrid con los contagios disparados

La tercera ola se está recrudeciendo en nuestro país, con unos datos nada halagüeños, batiendo el récord de contagios a nivel nacional en los últimos días. En la Comunidad de Madrid no está siendo diferente. Mientras ayer la región notificaba 7.274 nuevos casos y 63 fallecidos más en hospitales, en algunos puntos de la capital se celebraban fiestas, supuestamente cumpliendo las medidas de seguridad. Lo cierto es que en las redes sociales hay un vídeo que ha suscitado mucha polémica. Se trata de una fiesta realizada en el Teatro Barceló el pasado jueves , donde suena la música electrónica y aparecen decenas de jóvenes bailando sin respetar la distancia de seguridad y sin llevar puesta la mascarilla .

Hola @TeatroBarcelo , estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro :) pic.twitter.com/uwpaoCwEO7 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 21, 2021

«Estas imágenes resultarían divertidísimas si no se hubieran producido hace diez minutos, justo el día en el que hemos hecho récord de contagios. Vosotros a lo vuestro », ha denunciado un periodista en su cuenta de Twitter, que asegura que uno de los jóvenes que aparece en la pista es el «director de sala». Estas imágenes se han hecho públicas en un contexto de emergencia, cuando los casos de coronavirus en la región no dejan de crecer y la incidencia acumulada se sitúa ya en 875.

Por su parte, desde Teatro Barceló han emitido un comunicado «lamentando» el contenido de esas imágenes y «aclarando el hecho puntual y extraordinario» que, según defienden, tuvo lugar «coincidiendo con el cierre de la acitividad del local». «La sala quiere dejar claro que inmediatamente después de las imágenes, el personal de control de acceso de la sala reaccionó con la mayor celeridad expulsando del local al grupo de personas que participa en las imágenes, por incumplimiento de la normativa sanitaria», señalan los promotores, que han querido trasladar «un sincero mensaje de disculpa».

Las respuestas a las imágenes no se hicieron esperar en el entorno digital, y miles de «tuiteros» han mostrado su indignación en un momento donde la presión hospitalaria es cada vez mayor. «No me lo puedo creer... ¿En serio? ¿Pero cómo puede ser? ¿Nadie controla aforo, mascarillas...? ¿Pero no se enteran de lo que está pasando?», se queja uno de ellos. «En Madrid las discotecas pueden abrir, pero solo con servicio en mesa, sin poder moverse por la sala (salvo para ir al baño con mascarilla) y aforo limitado», recuerda otro.