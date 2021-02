Podemos y Más Madrid frenan en la Asamblea una declaración institucional contra los disturbios de Sol Díaz Ayuso se enfrenta con la portavoz de la formación morada y critica a quienes «jalean la fiesta a unos niñatos»

La batalla política por los disturbios acaecidos anoche en Madrid tras la manifestación contra el encarcelamiento del músico Pablo Hasel campa hoy por la Asamblea de Madrid. El grupo de Ciudadanos envió en la noche de ayer a todos los demás partidos el texto de una declaración institucional condenando los disturbios, que no se leerá finalmente porque no ha habido acuerdo unánime de los grupos, como exigen estas iniciativas: Unidas Podemos y Más Madrid no han apoyado su lectura.

Los disturbios, que han sido expresamente rechazados por PSOE, PP, Cs y Vox, han centrado los debates entre los políticos en el pleno del parlamento regional. Las primeras palabras de Isabel Díaz Ayuso han sido de condena de los sucesos; la jefa del Ejecutivo madrileño incluso ha llevado a la Asamblea uno de los trozos de adoquín que los violentos arrojaban anoche contra los agentes policiales.

Díaz Ayuso se ha dirigido así a la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra: «Les pregunto si ustedes apoyan a alguien que dice que le gustaría que a los peperos nos pegaran un tiro en la nuca». Ha sido muy crítica con lo ocurrido ayer: «Ya lo que nos faltaba es jalear fiestas de niñatos por un artista que no tiene más arte que cualquiera con un cubata en un karaoke. Cómo le hubiera gustado a usted bajar a la calle y ser uno de los que agredían a los policías», ha espetado a Serra.

La portavoz de Unidas Podemos le ha contestado que «siempre estamos a favor de las movilizaciones pacíficas. Yo le pregunto qué le parece que en Barcelona le hayan quitado un ojo a una persona con una bala». A su juicio, «las movilizaciónes antifascistas y a favor de la libertad de expresión son las que han permitido los avances democráticos». En los pasillos de la Asamblea, antes de iniciarse el pleno, Serra ha asegurado ante los periodistas que su partido está en contra de la violencia y que no les gusta «que los manifestante destrocen el mobiliario urbano», pero ha añadido seguidamente que «no van a colaborar en criminalizar la lucha por la libertad de expresión».

Texto sin acuerdo

En la declaración institucional, se recuerda que la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de expresión y el de reunión pacífica, aunque estos derechos «no son absolutos en el sentido de la doctrina constitucional». Lamenta los «graves disturbios provocados por individuos que asistieron» a la manifestación, que «desbordaron el derecho de reunión y la legítima expresión de la opinión y de la discrepancia para convertirse en un atentado contra el orden, la convivencia y la seguridad ciudadana».

A consecuencia de esta actitud, resultaron heridos más de una decena de agentes de Policía porque «los participantes en los incidentes atacaron a los agentes con adoquines arrancados del suelo, palos, botellas piedras y otros enseres», y además «destrozaron mobiliario urbano y escaparates, incendiaron cubos de basura y papeleras y provocando daños por valor de miles de euros que aún están por cuantificar en su totalidad».

Por ello, la Asamblea expresa su «absoluta y firme condena» de los hechos, su deseo de la recuperación de los agentes heridos y su «confianza absoluta en el Estado de Derecho y en la calidad democrática de nuestro país, representados en nuestras instituciones y leyes».

Desde Ciudadanos criticaron que Unidas Podemos y Más Madrid se hayan «negado a apoyar» este texto, que finalmente no ha sido leído en el pleno de la Asamblea. «Es una absoluta vergüenza lo que pasó anoche en la Puerta del Sol», asegura el portavoz de este grupo, César Zafra.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha señalado que «no nos gusta lo de ayer, nos entristecen las imágenes», pero pidió «que el árbol no nos impida ver el bosque: una persona por hacer música estuvo anoche durmiendo en prisión».

Defendió su postura al rechazar la declaración institucional, alegando que la había conocido minutos antes. Ha recordado que existe un acuerdo para no aceptar declaraciones que se registren tras la medianoche, y queden pendientes para el pleno de la semana siguiente. «Queremos hacer aportaciones a la misma», ha añadido.

Tanto el portavoz del PP como la de Vox criticaron los disturbios. Y recordaron que había al menos una diputada de Unidas Podemos que asistió a la marcha. El popular Alfonso Serrano ha llegado a brindar, vaso de agua en mano, por el encarcelamiento de Hasél, tras leer sus antecedentes.