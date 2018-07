Podemos en Alcalá oculta información sobre subvenciones y contratos menores El PP ha denunciado ante el Consejo de Transparencia que la edil del área incumple la ley reiteradamente La concejal Brianda Yáñez ya está imputada por conceder, presuntamente, ayudas a colectivos afines al partido

Ignacio S. Calleja

@iserranoc Seguir Madrid Actualizado: 14/07/2018 00:37h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, gobernado por el PSOE y Somos Alcalá –la marca de Podemos en la localidad–, lleva más de dos años sin hacer pública la documentación sobre subvenciones y contratos menores. Este extremo, que vulnera la normativa de transparencia y acceso a la información, ya fue advertida por la asesoría jurídica municipal hace meses, pero su mandato fue ignorado. Ante tal situación, el PP presentó esta semana al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (órgano público estatal) una denuncia contra la concejal responsable del área, Brianda Yáñez (Somos), que ya está imputada por conceder, presuntamente, ayudas públicas a asociaciones afines.

El escrito, presentado el martes pasado, sostiene que el Portal de Transparencia «omite de manera flagrante información de carácter fundamental», relativa a contratos menores, subvenciones o el estado de ejecución presupuestaria. Esta herramienta, precisamente, se creó el año pasado para cumplir con la ordenanza de Transparencia (aprobada el 3 de mayo de 2016), que aplica la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

Si bien es cierto que se acata buena parte de la normativa, también lo es que esto no ocurre en materia económica. La asesoría jurídica, en un informe del pasado 8 de marzo, da cuenta de que no hay acceso a información sobre subvenciones, modificaciones y ejecuciones presupuestarias o, entre otros, el volumen de contratos por procedimientos.

El secretario detalla que los enlaces no funcionan, la documentación remite a otras cuestiones o, directamente, no figuran los datos. Así, en cumplimiento del artículo 35.1 de la ordenanza, insta a la concejalía a que «subsane de inmediato» estas irregularidades. A fecha de hoy, sin embargo, no se han corregido. Fuentes del equipo de Gobierno justifican que si no se ha hecho en todos estos meses es por «cuestiones técnicas» y que se solventará «lo antes posible».

Concejal imputada

Entre las indicaciones destaca la referente a las subvenciones. Lo es porque Brianda Yáñez y otros tres ediles de la formación –Jesús Abad, Laura Martín y Alberto Egido– está imputados por prevaricación administrativa. Como reveló ABC, entregaron 40.000 euros a cinco asociaciones cuyos representantes, sin excepción, tienen relación con Somos Alcalá; muchos de ellos, incluso, concurrieron en las listas de la marca municipal de Podemos.

Tanto es así que la Fiscalía, en su escrito de acusación, habla de una «vinculación directa» entre los beneficiarios y el grupo muncipal. En la adjudicataria Simbiosis, por ejemplo, figura Ignacio Gómez Guerrero, que concurrió en el número 11 de la lista de Somos en las elecciones de mayo de 2015; también María Rodríguez Mazzei, que lo hizo en el puesto 24. Pedro Prieto Martín, de Kyopol (otra de los premiadas), participó en las primarias y pagó y registró los dominios web de Podemos Alcalá y Somos.

Pero la polémica no acaba ahí. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 de Madrid ya condenó en marzo al Ayuntamiento por incumplir la misma ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. Entonces fue porque el pleno ordenó archivar las denuncias de una empresa que solicitó información sobre contratos menores.