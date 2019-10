La Plaza Romana: fin al último lastre del Usera de Rommy Arce El Ayuntamiento reactiva la reforma de Francisco Ruano, parada desde abril

En la plaza de Francisco Ruano (Usera), conocida popularmente como la Plaza Romana, hace meses que el tiempo quedó suspendido. El clamor vecinal para revitalizar un enclave, degradado por la suciedad, los botellones y el griterío de sus habituales a casi cualquier hora del día, pareció por fin escuchado cuando, a mediados de febrero, los operarios vallaron la zona para acometer unas obras de reforma que sobre el papel se extenderían hasta el mes de julio. Un plan aparentemente sencillo que, sin embargo, saltó por los aires apenas 45 días después. En abril los trabajadores desaparecieron, dejando a su suerte un espacio con la traza propia de un decorado fantasmagórico. «Después de pedirle y pedirle una solución para la plaza a Rommy Arce (antigua concejal distrito, bajo el mandato de Manuela Carmena), de la noche a la mañana nos encontramos con un espacio cerrado a todo el mundo», cuentan varios de los residentes más próximos al emplazamiento.

La falta de explicaciones acrecentó entonces el misterio de una obra estancada, que el nuevo Ayuntamiento ha logrado ahora desbloquear. Para conseguir tal objetivo, el departamento de Obras de la Junta Municipal de Usera ha tenido que reelaborar un proyecto, obsoleto desde que los trabajos de picado y levantado del pavimento de la plataforma central que ostenta la pérgola «romana» de la plaza dejaran al descubierto una serie de patologías. Al no estar contemplada la inesperada problemática (tanto en la propia pérgola como en el saneamiento de la plaza) dentro del plan original, los técnicos se vieron obligados a redactar, para su posterior aprobación, una modificación que incluya los requerimientos de la Subdirección General del Agua.

Tras ello, la empresa adjudicataria ha reiniciado los trabajos, que deberán llevarse a cabo en un periodo máximo de 53 días. La previsión del equipo de Gobierno es que los vecinos puedan disfrutar del espacio a principios del próximo año. «El distrito de Usera ha sufrido la dejadez y el abandono del gobierno encabezado por Manuela Carmena y, en este caso, de la concejal Rommy Arce. Hemos constatado que decenas de proyectos no estaban redactados o, ni siquiera, en proceso de elaboración», explica a este periódico la edil del distrito, Loreto Sordo (PP), quien critica, además, las promesas incumplidas de la anterior Corporación: «En las visitas con asociaciones hemos comprobado el olvido real de la participación ciudadana y la estrategia de reequilibrio de la ciudad en obras y equipamientos».

Ejemplo de ello, en palabras de la concejal, es la Plaza Romana, cuyo acta de paralización se fundamentaba en tres cuestiones que hacían inviable la ejecución de las obras con arreglo al proyecto inicial. Por un lado, no era posible mantener el sistema previsto para la red de saneamiento al encontrarse vigas riostras que imposibilitan la cota proyectada para dicha red. Estos elementos de cimentación superficial estaban bajo tierra, por lo que no podían haberse comprobado antes de la redacción del plan. En segundo lugar, derivado de la cota a la que se encuentran las mismas vigas riostras es necesario modificar la cota prevista para la rasante de la plaza, lo que obligaba a replantear las cimentaciones de muros y otros elementos constructivos. Y, por último, el estado actual de la base de los pilares de hormigón (enterrada y oculta por unos maceteros con plantas trepadoras), no permitía ejecutar en condiciones de seguridad la nueva cubierta tal y como estaba diseñada en el boceto original.

Con un presupuesto de 529.799 euros, esta Inversión Financieramente Sostenible (IFS), dibujada con más de un año de retraso por Ahora Madrid (fruto de una enmienda presentada por el PSOE a los presupuesto de 2017), contempla la supresión de las barreras arquitectónicas, tanto las que dan a la calle como las interiores, de forma que se pueda recorrer la plaza sin necesidad de acceder por las diversas escalinatas y rampas que presentaba. La restauración de la pérgola, manteniendo su estética romana, y la inclinación del tejado para evitar problemas de humedad son otros de los ejes principales, acompañados también de una nueva zona central rodeada de rosales (en lugar de las tres fuentes actuales, sin uso y convertidas en areneros), iluminación LED eficiente, más espacios verdes y un recinto de juegos infantiles con suelo de caucho en sustitución de la arena.