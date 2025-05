Planes en 'oasis urbanos', la mejor forma de estrenar el verano

El verano ya está a la vuelta de la esquina, y para celebrarlo como se merece después de dos años enmascarados y distanciados, no hay mejor forma que pasar una tarde de relax, entretenimiento y delicatessen culinarias en un oasis urbano.

El más espectacular que tendemos en esta temporada pre-estival es sin duda Japanese Summer by Roku Gin , un pequeño paraíso de espíritu nipón instalado en el incomparable marco del jardín secreto de la Fundación El Olivar de Castillejo (Menéndez Pidal, 3).

Allí, la ginebra artesanal 100% japonesa Roku Gin nos invita a viajar hasta el país del Sol Naciente sin necesidad de salir de la M-30 ni subirnos a un avión de, mínimo, 16 horas de trayecto. Hasta el 15 de junio, Japanese Summer celebra la artesanía japonesa a través de una experiencia inmersiva que permite vivir, degustar y sentir las tradiciones niponas con la naturaleza como protagonista, a través de 'rituales' como el Shinrin-Yoku o 'baño de bosque', una actividad en la que el visitante se sumerge en el olivar a través de las emociones que despiertan los sentidos y reduce el estrés.

Cada jueves, viernes y sábado (los martes y miércoles también hay sesiones de maridajes, previa inscripción), Japanese Summer propone una agenda de actividades para poder disfrutar del arte, cultura, tradiciones y gastronomía japonesa, con elementos como las performance murales de varios artistas como Masaaki Hasegawa, las sesiones de música de paisajes sonoros con ambiente chill-out de Kazumi Sakoda,DJ Takumi o Hanakito, los talleres de cerámica, microjardín y coctelería de Kokedama y de Kintsugi, así como catas donde se podrán descubrir los seis botánicos e ingredientes con los que se elabora la ginebra Roku.

En cuanto a la propuesta gastronómica, Roku Gin se apoya en el talento de los chefs españoles más punteros y expertos en cocina nipona : la cocina omakase de Ebisu by Kobos, del chef Kobos Cortés; la propuesta de cocina nikkei de Roberto Martínez de Tripea; la tradición nipona de Yoka Kamada, propietaria de Yokaloka y la innovadora carta del chef Sergio Sanz. El menú incluye Tartar de salmón (19€ con salsa de sésamo y huevas de trucha), Tartar de atún (21€ con aguacate y tosta crujiente pintatu), Tartar de carne roja (17€ con pan brioche), Ostra clásica (4,90€ con ponzu y perlas de algas wasabi), Ostra al natural (4,90€ con yuzu y pimienta negra), Hakao de langostino (17€ con salsa yakiniku), Dumpling de pato (15€ con mayonesa de soja kimchie), Crujiente japonés (15€ con chistorra navarra y salsa de ostras), Tataki de atún (18€ con salsa teriyaki), Nigiri de pez Mantequilla y trufa (16€), Sashimi de atún (20€), Sas himi de salmón (19€), Mochi de te verde (6,50€), Mochi de mango (6,50€) y Dorayaki con sirope de chocolate (6,50€).

Se puede reservar mesa a través de la web de Roku Gin Summer .

Otro espacio de estilo 'oasis urbano' de lo más recomendable es Casa Corona , que después de dos años cerrado por la pandemia, vuelve a abrir al público de manera gratuita durante los meses de junio y julio para ofrecerá a todos sus visitantes una propuesta única de desconexión para este verano . Lo hará, no solo siendo el punto de encuentro para los mejores tardeos y desconexión de la rutina, sino ofreciendo una amplia variedad de experiencias y actividades con y una propuesta musical innovadora que incluye la actuación de más de una decena de DJs .

Las dinámicas estarán relacionadas con la sostenibilidad, de la mano de Be Water; con el estilo de vida activo , con la presencia de Better Naked Club, la plataforma de entrenamiento online fundada por la influencer Paula Ordovás; o la moda , con Himba, la marca textil de la pareja influencer Tomás Páramo y María García de Jaime. Además, habrá más sorpresas para los amantes de la moda ya que otras marcas de ropa se han sumado a esta edición de Casa Corona y abrirán sus propias tiendas pop-up en el espacio en días clave. Entre ellas se encuentran The Villa Concept, la marca de las influencers Melissa y Grace Villarreal o DosPrimeras, el proyecto de Ana Iglesias, ganadora de Masterchef 8 y otros nombres destacados como Bluelow, Testaruda o White&One.

Así luce Casa Corona este verano en Madrid ABC

La web de Casa Corona recogerá toda la información y agenda de las experiencias que se llevarán a cabo y ofrecerá la posibilidad de reservar plaza para participar en sus actividades, ya que contarán con un aforo muy limitado y exclusivo. Además, la web mantendrá a los usuarios actualizados con muchas otras sorpresas más. Por último, para los amantes de la gastronomía veraniega , Abbot Kinney's, la marca de helados veganos, formará también parte de la edición de Casa Corona este año. Sus helados se elaboran sólo con ingredientes naturales, ecológicos y 100% vegetales, una filosofía que los acerca a la manera de entender la vida de Corona y a su apuesta por la sostenibilidad.