La pesadilla de las fiestas en los pisos turísticos vuelve: «Estamos asustadísimos. No hay forma de parar esto»

Tres de la madrugada en la calle de Santiago. El tamborileo de la música en los locales, pero también de la muchedumbre gritando por ese rincón del barrio de Ópera no dejan dormir a nadie. A ello, se suma una fiesta de unas quince personas, ... que hablan (o, mejor dicho, vociferan) en algo que parece alemán en la azotea del número 3 de esta céntrica vía. Este es el pan de cada día entre jueves y domingo para Teresa Hernández, representante vecinal de un barrio que, aunque padecía la proliferación de pisos turísticos, a diferencia de los residentes en otras partes del distrito, recibían a visitantes «con un perfil más cultural»: «Venían a ver el barrio de los Austrias, el Palacio Real, el Teatro Real, la Almudena. Era gente con otra mentalidad. Pero ahora vemos grupos de gente joven, en la barrera de los 20 y 30 años. La apertura del ocio nocturno no ha supuesto una disminución de las fiestas en los pisos turísticos. Sino que ahora se realquilan y parece una torre de Babel de alemanes, franceses, italianos, siempre metiendo escándalo ».

«Antes, teníamos las juergas en las VUT (Viviendas de Uso Turístico), pero ahora, en vez de mitigarlas la apertura del ocio nocturno, lo que ha pasado es que se han sumado los dos problemas», asegura. Este es el común denominador de los portavoces y presidentes de las cinco asociaciones vecinales del distrito consultadas por este periódico. Y también coinciden en que hay dos barrios, Malasaña y Chueca, que están siendo los más castigados.

Con actores porno

Esteban Benito es el presidente de los residentes de este último. Allí la casuística es de lo más variopinta. «¿Para qué van a pagar 10 euros por una copa cuando en un piso para dos se meten tres personas? Al final, tenemos que aguantar el ruido de los bares y discotecas y el de los pisos. Están metiendo el ocio nocturno en los edificios, porque se ha consolidado, tras las restricciones por la pandemia, en una alternativa barata», se queja. Es más, en el barrio se están realquilando esas VUT para orgías que incluso se promocionan mediante ‘flyers’ (pasquines que se reparten): cuestan entre 100 y 200 euros por persona y llevan a actores porno para ‘animarlas’, asegura. Es la peligrosísima tendencia del ‘chemsex’ (sexo en grupo, sin protección y bajo los efectos de las drogas), que está detrás de muchas de las nuevas infecciones de VIH, explican los sanitarios expertos en el tema.

Sesión fotográfica, en un piso turístico, a una mujer semidesnuda ABC

«Pasan los ‘rider’, paran en el portal, bajan los clientes y les dan la droga, para después subir con ella a la vivienda» , especifica Esteban, que cada mañana madruga y a las siete de la sale a trabajar y se encuentra de todo. El tema está en manos de la Policía Municipal y de la Nacional.

De hecho, la comisaría de Centro reventó el 1 de diciembre uno de los principales puntos de venta de sustancias ilegales de síntesis, en la misma calle de las Infantas, una de las más transitadas de Chueca: un portugués de 40 años y sin antecedentes era el encargado del ilícito negocio, que fue detenido. Los agentes intervinieron cinco kilos de éxtasis, un kilo de mefredona, anfetaminas, GHB y ketamina. Se sospecha que estaban destinadas para su distribución en fiestas en este puente de la Constitución. Ahora, a partir de las últimas restricciones en países como Francia y Alemania, se está notando un repunte, tras unos meses más tranquilos. Y temen que este puente sea infernal. Este lunes tuvo lugar la reunión semestral de la Junta de Seguridad de Centro.

La gente está más agresiva

El concejal-presidente del distrito, José Fernández, explica a ABC que en estas fechas los visitantes son más nacionales que extranjeros; pero recuerda el refuerzo de 720 policías municipales los fines de semana y los festivos (a los que hay que añadir los otros 400 de servicio ordinario en cada turno, por toda la ciudad) hasta el 9 de enero : «Con ellos, vamos a intensificar las inspecciones en locales siguiendo lo que dicta la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid (excesos de aforo, que se cumpla la normativa Covid, que no haya menores) y la atención a los requerimientos vecinales por las molestias en pisos». Eso sí, él no aprecia que se haya detectado un mayor número. Y apuesta también por la colaboración entre los agentes municipales y el CNP, como ocurrió en los multitudinarios botellones y agresiones del inicio del curso universitario, que finalmente fueron atajados.

Sí reconoce, como lo expusieron no solo los vecinos en la Junta de Seguridad, sino el propio comisario de Policía Nacional del distrito y los dos intendentes de la Municipal (Centro-Norte y Centro-Sur), una «mayor agresividad en el público» que sale por las noches.

En Chueca, los residentes notan «más gente en los VUT desde hace un mes y que vienen para largas estancias, en grupo, de entre 30 y 40 años, sobre todo». «Las noches de los fines de semana están descontroladas: hay más peleas, tiran cubos, los jóvenes rompen cosas. Aunque no hay botellones multitudinarios, son pequeños grupos que van con su altavoz con música y encima compran de madrugada bebidas en los muchos comercios paquistaníes que han tomado el barrio », añade Benito.

El concejal Fernández, a este respecto, sostiene que se realizan inspecciones por parte de la Policía Municipal, aunque las sanciones corresponden a la Comunidad, por venta de alcohol más allá de las diez de la noche . «Hemos cerrado cautelarmente una de las tiendas de la plaza de Pedro Zerolo, por falta de salubridad», añade, y se investiga si algunos de estos comerciantes, además, viven en el mismo local. El representante de Chueca se los encuentra «a primera hora de la mañana durmiendo en la puerta, en la calle, sobre cartones», lo que lleva a pensar que esperan así la llegada de entrar en su turno de trabajo.

Candado donde guardan las llaves de los pisos que se alquilan ABC

Microbotellones

Jordi Gordon, de Acibu-SOS Malasaña , sí coincide en que «se nota mucho el trajín de maletas». Al igual que Saturnino Vera, de Las Cavas- La Latina, que lo percibe sobre todo los «domingos, cuando se marchan».En Malasaña, hablan del «problema de las aglomeraciones bebiendo en la calle, en microbotellones» como los de Chueca. E insiste en la plaga de pisos turísticos «en muchísimas calles: la corredera Baja, Minas, Palma, Madera, San Vicente Ferrer, Espíritu Santo, plaza del Dos de Mayo, Velarde, Pez…».

En Ópera, tienen «la calle metida en las viviendas» , sentencia Teresa Hernández. «Estamos rodeados por todas partes; estoy orgullosísima de nuestra Policía, pero no dan abasto. Salen con un sonómetro, pero es imposible detectar el punto exacto de fuente de ruido. Estamos asustadísimos. Esto no hay forma de pararlo. Esto no puede ser como el volcán de La Palma, que no sabes hasta cuándo va a estar echando lava. Nos sentimos poco apoyados», denuncia.

Víctor Rey es presidente de los vecinos de Sol-Las Letras, otro de los puntos más afectados: coincide en ese repunte «de ocupación de pisos turísticos y fiestas». Y teme la llegada de las navidades, porque «va a ser peor». «Estamos en la misma etapa que lo sufrido el año pasado por estas fechas. Se ha comenzado a notar en los puentes de noviembre. Lo peor es el entorno de Sol, Jacinto Benavente, Espoz y Mina, Huertas y Atocha» , asegura.