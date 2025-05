El rey del cachopo: periodista, político, cocinero... ¿y asesino?

Se hizo llamar Julio César durante los dos meses que pasó escondido en Zaragoza, antes de ser detenido por presuntamente matar y descuartizar a su exnovia, la hondureña Heidi Paz, de 25 años, después de que ella le abandonara. Un nombre de emperador, dijo en ... el juicio que escogido al azar («el primero que se me vino a la mente»), que quizá sea un signo más del delirio de extremo narcisismo que los expertos dicen que presenta. César (a secas) Román Viruete, de 47 años, ha sido casi de todo en la vida: político en filas ultraderechistas, periodista de quinta, empresario hostelero de éxito (de ahí el apodo del rey del cachopo , pues regentaba cuatro sidrerías en Madrid) y hasta puede que un auténtico homicida. Eso lo decidirá un jurado popular. Se juega 15 años de cárcel por acabar con la vida de la muchacha con la que apenas estuvo saliendo mes y medio , el mismo tiempo que siguieron luego «enrollados», como dijo ante el tribunal. Y por descuartizar el cadáver , del que solo fue hallado el torso con los implantes mamarios arrancados para evitar su identificación, en agosto de 2018 en una nave del barrio madrileño de Usera.

Román, si no se sale con la suya, también tendría encaje como un excelente guionista de ‘thrillers’ en los que no faltan las prostitutas (así calificó a su víctima), la guerra entre narcos y, por supuesto, un comisario corrupto hasta las cejas que le apretó la barriga con una pistola para que revelara dónde estaban sus 12 kilos de coca. Imposible no imaginar a José Coronado en ese papel. Esa es la trama que este individuo, de apenas metro sesenta e incapaz de dejar de hablar, enhebró durante cuatro horas en el banquillo . Un argumento en el que incluso aparecía un «antiguo general de la Guardia Civil» que le habría dado apoyo en su breve exilio zaragozano.

Se inventó una entrevista con Marine Le Pen y una biografía de Esperanza Aguirre, ha dado de cenar a Carmena, se afilió al CDS y se infiltró en CC.OO.

Su ‘pericia’ le llevó a inventarse una entrevista a Marine LePen, una biografía de Esperanza Aguirre, a dar de cenar a Manuela Carmena, a codearse con Mariano Rajoy (aunque solo fuera para salir con él en una foto) y a infiltrarse como falangista en CC.OO. Pasó por el CDS y coqueteó con el partido xenófobo de Josep Anglada . Allí por donde pasaba no crecía la hierba. Pufos y más pufos. Lo que para algunos en esta sociedad tan desvirtuada sería un ‘crack’ y para la mayoría un sinvergüenza de libro. Fundó Deliece Experience con cuatro socios, hasta que echó a uno porque desaparecieron 150.000 euros y se encumbró a administrador de la mercantil. La misma que, días después de las fiestas del Dos de Mayo de 2018, contrató a Heidi como camarera. A la semana ya vivían juntos. Atrás quedaban Nati, la madre de su hija (fue condenado por «vejaciones», según él; por malos tratos, según el fiscal, que en sala le llegó a preguntar qué era un cachopo), Sara, Luana...

Las novias que fue hilvanando en apenas unos meses. Y su chalé y seis perros en Parque Coimbra, y el de Cubas de la Sagra, y el apartamento en Santa María de la Cabeza, y el de Vallecas... También lanzó dardos envenenados contra su exsuegra, de la que dijo que vivía en una casa de okupas y que ni siquiera reclamó el trozo de cadáver en el Anatómico Forense . ¿Su único fallo reconocido? «Haber huido a Zaragoza». Quizá porque fue allí donde su jefa en el bar donde cocinaba con identidad falsa y un falso currículum con Arzak, le delató. El rey del cachopo perdió su corona.