Pepu Hernández y Begoña Villacís, cara a cara en el cuestionario de ABC El candidato al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE: «Nos han robado en casa dos veces, pero creo que tenemos una seguridad eficiente» La candidata al Ayuntamiento por Ciudadanos: «Me han multado en varias ocasiones por agotar el tiempo del parquímetro»

ABC somete a los candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad a las mismas preguntas sobre su día a día en Madrid y su modelo de vida: infancia, educación, medio ambiente, movilidad, seguridad...Se publicarán por parejas opuestas ideológicamente. Hoy, contraponen ideas los aspirantes del PSOE en Ciudadanos

¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño/a?

Pepu Hernández: Jugador de baloncesto o periodista. O las dos cosas.

Begoña Villacís: Astronauta o abogada.

¿En qué colegio estudió? ¿Dónde cree que están los mejores docentes?

P. H. : En el Ramiro de Maeztu, que es público. Allí tuve profesores extraordinarios. Creo que hay buenos docentes en la pública y en la privada. Hay que tener una gran vocación para ser profesor.

B. V. : Estudié en el Colegio Covadonga y el Liceo Zuloaga. Tanto en público como en privado. Los mejores docentes están allí donde se confíe en ellos y se apueste por ellos.

¿Cuál es el peor y el mejor recuerdo de su infancia?

P. H. : Mi infancia fue muy feliz, todos los recuerdos son buenos... salvo uno. Tuve que comerme un huevo frito frío. Fue muy desagradable.

B. V. : El peor, la muerte de un niño de mi clase en séptimo de EGB, ahogado en el pantano de San Juan. El mejor, son muchos, la verdad, pero guardo un recuerdo súper bonito de las noches de verano en el Templo de Debod cuando bajábamos al cine de verano.

¿Cómo le gustaría envejecer? ¿Se ve en una residencia?

P. H. : No pienso mucho en ello. No me preocupa. Me gustaría estar bien cuidado, cómodo y feliz.

B. V. : Rodeada de mi familia. Probablemente, buscaré evitar el ir a una residencia de ancianos el máximo tiempo posible. De hecho, en nuestro programa llevamos una propuesta para que nuestros mayores puedan estar el máximo tiempo posible en sus casas.

¿Ha renunciado a algo desde que es una persona conocida?

P. H. : No tengo la sensación de haber renunciado a algo...

B. V. : A mi rutina.

¿Qué es lo que más le echan en cara y lo que más valoran de usted sus familiares y amigos?

P. H. : En mi familia me acusan de ser excesivamente ordenado. Creo que lo soy, para qué lo vamos a negar. Y en algunos casos un poco cascarrabias... pero no le doy importancia. Lo que más destacan mis amigos es que tengo sentido del humor.

B. V. : En ambos casos, que soy muy cabezota.

¿Qué le da más vergüenza, miedo y qué le hace más feliz?

P. H. : Tengo vergüenza ajena algunas veces. Me da miedo la falta de libertad y la injusticia. Me hace feliz mi familia, ver crecer y formarse adecuadamente a mis hijas.

B. V. : Soy muy vergonzosa desde pequeña ¿Qué Me da más miedo? Que le pase algo a mi familia ¿Y qué me hace más feliz? Estar con mi familia.

¿Cuál es su icono sexual?

P. H. : No soy muy mitómano... Me gustan personas como Elle Macpherson o Maribel Verdú.

B. V. : Siempre me ha encantado Marlon Brando.

¿En qué le gusta gastar dinero?

P. H. : En viajar y en comer bien.

B. V. : En viajar y hacer planes con mi familia.

¿Qué es lo primero que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?

P. H. : Me gusta mucho resolver crucigramas y sudokus, es tranquilizador.

B. V. : Poder ir el colegio a recoger a mis hijas.

¿Dónde le gusta veranear?

P. H. : Voy desde muy pequeño a Ribadesella, me gusta mucho.

B. V. : Nunca en un sitio fijo la verdad y me gusta combinar destinos nacionales con destinos internacionales.

¿Tiene vicios poco saludables?

P. H. : Tengo que reconocer que fumo... Y lo siento.

B. V. : Me encantan las patatas fritas

¿Le han robado en Madrid? ¿Cree que Madrid es una ciudad segura?

P. H. : No me han atracado nunca en Madrid, pero en un par de ocasiones sí que nos han robado en casa. Creo que tenemos una seguridad muy eficiente.

B. V. : Si, tenía 12 años.Fue en la calle de Gaztambide casi llegando a Alberto Aguilera.

¿Se ha tropezado alguna vez por la calle?

P. H. : Probablemente, pero no lo recuerdo, así que no debió de ser muy grave.

B. V. : Sí. Seguro, pero ahora no me acuerdo.

¿Cuántos cubos de basura tiene en casa?

P. H. : Cuatro cubos: vidrio, orgánico, plásticos y otro para el resto. El papel va aparte.

B. V. : Tres cubos.

¿Le han multado alguna vez en Madrid?

P. H. : Sí. Por pasarme un semáforo en ámbar.

B. V. : Sí, me han multado varias veces por agotar el parquímetro.

¿Cómo hace la compra?

P. H. : Compro mucho en mi calle, en mi barrio, también en el mercado de Chamartín. A veces lo hago en una gran superficie, pero pocas veces.

B. V. : Hago una compra grande al mes de básicos en el súper y luego para los productos frescos me gusta mucho ir al mercado.

¿Quién se encarga de las tareas domésticas?

P. H. : Tenemos una persona que nos ayuda y compartimos tareas. Yo me dedico más a la cocina y a cuestiones relacionadas con el orden.

B. V. : Los dos hacemos de todo y nos repartimos las tareas entre los dos, en el tiempo de cada uno.

¿Cocina? ¿Qué se le da mejor?

P. H. : Me gusta mucho cocinar: gazpacho, salmorejo... Mis hijas dicen que los spaguetti carbonara los bordo.

B. V. : Sí, el cocido.

¿Qué coche tiene y qué distintivo ambiental de la DGT le corresponde?

P. H. : Tenemos dos coches: un Audio Q5 y un Audi Q7, con distintivos B y C.

B. V. : Tenía un mini pero se estropeó y utilizó el coche de mi marido (Range) o de mi padre, según toque.