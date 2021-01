El paso de Filomena por Madrid, en directo: La M-30 y las principales arterias de la capital se están desbloqueando

C. De Quiroga / Á. G. Colmenero

Los copos de nieve han cesado tras 30 horas de nevadas ininterrumpidas en la Comunidad de Madrid. Pero aún queda lo más complicado. En las próximas horas, las bajas temperaturas del temporal Filomena convertirán los 50 centímetros de media de espesor del manto blanco en hielo. Mientras tanto, los servicios de emergencias y la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan para despejar y limpiar las carreteras. En la capital, el Ayuntamiento de Madrid recogerá los 700 coches abandonados en la M-30, que trasladará a un depósito para que sus propietarios puedan recogerlos cuando sean posible los desplazamientos. Por ahora, el aeropuerto de Barajas, las conexiones ferroviarias con Madrid y los autobuses de la EMT no están funcionando.

Actualizar

La M-30 ya tiene habilitados carriles en ambos sentidos y las principales arterias de la capital se están desbloqueando. "Es muy complicado realmente porque estamos hablando de que Madrid tiene 9.000 calles y, por tanto, no hay capacidad de máquinas quitanieves. Nosotros el planteamiento que hemos hecho es desbloquear y tratar de crear carriles, habilitarlos, en arterias principales de prácticamente todos los distritos de la capital", ha señalado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en una entrevista en Cope, recogida por Ep.

La vuelta a la normalidad será lenta. Durante la mañana del domingo la Comunidad seguirá incomunicada y el Aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas y el servicio de trenes –Renfe y Cercanías– seguirá suspendido al menos durante toda la mañana. Será por la tarde cuando, si las condiciones climáticas lo permiten, se restablezca la actividad en ambos casos y no en su totalidad. Si bien la nevada se detuvo el sábado por la tarde, el escenario es el mismo que 24 horas atrás y la región sigue en suspenso. Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) e interurbanos siguen inactivos, las carreteras cortadas y únicamente funciona el Metro como medio de transporte.

700 vehículos abandonados en la M-30

Alrededor de 700 vehículos están abandonados en la M-30 y sus ramales, donde algunos tramos todavía son impracticables. No obstante, el Ayuntamiento de Madrid hace un llamamiento urgente a los ciudadanos que tuvieron que dejar sus vehículos el pasado jueves en la circunvalación para que no acudan a recogerlos por motivos de seguridad, ya que no están todas las vías despejadas y podrían quedar atascados en otros tramos donde se está trabajando con urgencia.

Los servicios municipales de Calle 30 y EMT se encargarán de trasladar gratuitamente los vehículos hasta un depósito municipal con el empleo de grúas y quitanieves. A este depósito podrán desplazarse a por su vehículo cuando se haya garantizado la movilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Este servicio se realizará de manera gratuita.

Para ello, se ha habilitado el correo electrónico info@mc30.es, donde el propietario deberá enviar un mail indicando su nombre y apellidos, teléfono de contacto, la matrícula de su vehículo, modelo de coche y color y ubicación aproximada del lugar donde dejó el coche.

En el momento en que su vehículo sea trasladado a un depósito municipal, el Ayuntamiento contactará con el solicitante.