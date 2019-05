¿Qué pasará con Madrid Central sin Carmena tras las elecciones?

Mónica Gail @monicagail96 MADRID Actualizado: 27/05/2019 11:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Manuela Carmena, a pesar de obtener el 30,94% de los apoyos y ser la candidata más votada, su reelección a la alcaldía de Madrid no ha podido hacerse realidad. «Más Madrid ha ganado las elecciones, pero sabemos que no vamos a poder gobernar y, por tanto, yo no voy a seguir siendo alcaldesa», dijo durante su comparecencia tras conocerse los resultados de las elecciones municipales.

Tras ser preguntada si su «medida estrella», Madrid Central, ha sido la culpable de la pérdida de votos, ha respondido así: «Creo que será más fácil saberlo si se hace luego un análisis del resultado electoral. Eso se puede ver mejor en cuál es el apoyo concreto de los ciudadanos den a cada una de las gestiones del Ayuntamiento. La última valoración de los madrileños era muy alta y ya teníamos Madrid Central. Creo que no tiene que ver con eso».

Ahora que la derecha tiene la posibilidad de unirse para gobernar tanto en la Comunidad como en la ciudad de Madrid, podrán cambiar o eliminar el polémico proyecto de Madrid Central.

Propuesta del PP

José Luis Martínez-Almeida, aseguró que si llegaba a la alcaldía, revertiría Madrid Central, aunque en realidad no significa que se terminen las restricciones al vehículo privado en la zona.

Su propusta es recuperar las antiguas Áreas de Prioridad Residencial que puso en marcha el PP en los años de Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella para poder circular así por las vías principales, como la Gran Vía, y limitar el acceso en algunas calles vía sanción.

Además, en cuanto a transporte y movilidad, Almeida quiere reforzar las líneas de autobús de la EMT con más de 12 minutos de frecuencia. Pretende construir 15.000 plazas de aparcamiento nuevas repartidas por los distritos y ha fijado un presupuesto de 200 millones en ayudas para el cambio de vehículos por otros menos contaminantes.

Propuesta de Cs

Begoña Villacís aseguró en una entrevista para ABC: «No podemos decir que lo revertiríamos (Madrid Central) directamente. Lo analizaríamos para ver con qué nos quedamos y con qué no. Es lo sensato, porque genera un gasto importante en los recursos de los ciudadanos y no te puedes pasar toda la vida revirtiendo cosas. No va a quedarse como está con Ahora Madrid, vamos a reformarlo».

Al ser preguntada sobre si restringiría el tráfico en otras zonas, su respuesta fue que quiere pensar también en los barrios, pues falta intervenir en ellos ya que «Carmena sólo se ha preocupado de Centro». Su estrategia trata de abarcar pequeñas peatonalizaciones: «Eso sí funciona bien, pero no pensando sólo en el Centro porque Madrid tiene muchos centros».

Además, la candidata de Ciudadanos a la alcaldía, cuyo partido pidió la paralización de Madrid Central día antes de que entrara en vigor, lanzó a Carmena que no puede «tirar para adelante un proyecto sin haber escuchado a los comerciantes o a los transportistas».

Propuesta de Vox

Para Javier Ortega Smith, la iniciativa mediomabiental de Carmena tiene los días contados. «A partir de mañana se acabó Madrid Central, nuestra policía municipal va a tener todo el apoyo de nuestro ayuntamiento. La limpieza y el cuidado de las calles va a ser una prioridad», dijo ayer tras conocer los resultados electorales.

Por tanto, todo apunta a que Vox exigirá que se elimine Madrid Central si finalmente pacta con el Partido Popular y Ciudadanos para echar a la izquierda de la alcaldía de la capital.