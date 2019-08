Pánico en el Metro: detenido por empujar a un hombre a las vías La víctima está herida pero no se teme por su vida. El sospechoso, brasileño, tiene antecedentes policiales

Mónica Gail @monicagail96 MADRID Actualizado: 02/08/2019 20:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Dos vigilantes propinan puñetazos a un hombre negro en Avenida América

Los viajeros de Metro de Madrid no daban crédito a lo que estaban presenciando. Un hombre empujó esta mañana a otro a las vías mientras esperaba al tren en el andén de la línea 6 de la estación de Argüelles.

El suceso se produjo alrededor de las 10.15 horas. «El detenido contó que estaba esperando en el andén cuando sintió un golpe por detrás, en la espalda; fue en ese momento cuando empujó a otro varón a las vías», explican fuentes de la Policía Nacional a ABC.

Los efectivos de seguridad del suburbano fueron los primeros en retener al joven para identificarle. El hombre, de 27 años y nacionalidad brasileña, se resistió, se puso «violento» e «intentó huir». Llevaba puestos unos guantes de MMA (artes marciales mixtas). Por su parte, la víctima, un varón español, tuvo que ser atendida por el Samur. Solo sufrió algunos golpes y magulladuras por la caída, pero no se encuentra grave. Entre ambos individuos no existía relación alguna, no se conocían.

El caso causó un gran revuelo entre los pasajeros, que llegaron a decir que habían sido dos las personas que cayeron, pero no fue así. El joven solo empujó a una. También corrió el rumor de que era marroquí. Otro error, pues es procedente de Brasil.

El arrestado cuenta con antecedentes. Ya fue detenido en tres ocasiones más, dos de las veces por lesiones y la otra por atentado contra la autoridad. Se encuentra en la comisaría de Chamartín, acusado de tentativa de homicidio.