El Palacio de Hielo de Madrid, un centro comercial convertido en morgue por el coronavirus El espacio, de 1.800 metros cuadrados, cumple con las garantías de temperatura y espacio para acoger los cadáveres

Ignacio S. Calleja SEGUIR Madrid Actualizado: 24/03/2020 01:24h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pista de patinaje del Palacio de Hielo, un centro comercial al norte de la capital, se convertirá durante la crisis del coronavirus en una gran morgue por el colapso de las funerarias. El complejo, situado en la calle de Silvano, 77 (distrito de Hortaleza), ha pasado en poco más de semanas de ser uno de los principales ejes de ocio de la zona a un depósito de cadáveres. Cedido por la empresa concesionaria para tal efecto, como informó ABC, almacenará los cuerpos de los fallecidos por Covid-19 ante la imposibilidad de inhumarlos o incinerarlos en los plazos previstos. La transformación de la superficie, ya en marcha, es una decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa.

El espacio, dotado con 1.800 metros cuadrados, se ubica a escasos quince minutos de Ifema, donde se ha levantado en varios pabellones un hospital de emergencia con más de un millar de camas, el mayor de España. Su nuevo uso pretende aliviar la carga de los crematorios por el elevado número de muertes, que en la región superaban los 1.200 al término de esta edición.

La improvisada morgue, una vez en funcionamiento, será controlada por la Comunidad, mientras que la Unidad Militar de Emergencia (UME) se encargará del traslado de los cuerpos. Fuentes del Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso detallaron que el acuerdo se formalizó el pasado viernes y, tras el visto bueno del área de Salud Pública regional, se empezó a habilitar para que estuviese lista a la mayor brevedad posible. La pista de hielo, explicaron, cumple las condiciones necesarias. «Se trata de una medida temporal y extraordinaria encaminada, fundamentalmente, a mitigar el dolor de los familiares de las víctimas y la situación que se registra en los hospitales madrileños», indicaron desde la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Así, según un informe no preceptivo de la Gerencia de Madrid Salud del Ayuntamiento de la capital, que informa favorablemente sobre el establecimiento del depósito «provisional y excepcional» durante la pandemia, se da por garantizada la conservación de féretros a la temperatura adecuada y la trazabilidad adecuada de los cadáveres, así como el manejo de los restos, conforme a las indicaciones del Ministerio de Sanidad y el cumplimiento de las normativas pertinentes. El Consistorio, no obstante, no es competente en la materia y su evaluación no ha sido más que un trámite en la adecuación y utilización de la superficie.

La decisión del Gobierno regional y Defensa, según recuerda el escrito de Madrid Salud, remite a la «escasez de recursos para el depósito de cadáveres derivado de la situación generada, que implica un número importante de fallecimientos diarios, superior a los recursos de instalación disponibles en la ciudad de Madrid» y, en consecuencia, «se hace necesario disponer de instalaciones adicionales para poder gestionar el depósito y posterior traslado de cadáveres a destino final».

Así, la pista de hielo ha quedado habilitada para el depósito de los féretros cerrados, habida cuenta de que se obtendrá el frío necesario para el correcto mantenimiento de los cadáveres. Estos, según recoge el informe, se apoyarán sobre una superficie técnica de material polimérico, con un grosor de entre 2 y 3 centímetros, para evitar el contacto directo con el hielo. Además, las mismas instalaciones servirán para el almacenaje de los féretros. El sistema previsto es que se salga para recoger al fallecido, identificado con el mismo nombre para trazar una trazabilidad adecuada de los cadáveres, y después se traslade nuevamente a la morgue. Será entonces cuando sean organizados por sectores hasta la salida para su destino final.

Acceso directo

El plan señala también que la entrada y la salida de los féretros se hará por un único acceso, conectado directamente con la pista de hielo. Si bien la entrada principal del centro comercial es por Silvano, este será por otro anexo, en la calle de Alcorisa. La estancia de los cadáveres en el Palacio de Hielo, no obstante, no podrá exceder en ningún caso de un mes. Este es el plazo marcado por la ley para la refrigeración como forma de conservación de los cuerpos, que ahora mismo es la única permitida en la Comunidad.

En paralelo a la instalación de la morgue en el centro comercial de Hortaleza, el Ejecutivo regional puso en marcha una batería de medidas como la suspensión de actividades de tanatopraxia -embalsamado y conservación temporal-, incluida la tanatoestética. Esta orden, en vigor desde que ayer se publicara en el Boletín Oficial de la Comunidad, afecta a todos los fallecidos en la región, con independencia de la causa de la muerte.