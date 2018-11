Pablo Iglesias se pliega ante Carmena y acepta que Podemos no tendrá cuotas El líder de Podemos asume que la regidora no integrará al exJemad en su nueva plataforma Más Madrid: «Que tenga su propio partido es bueno»

Pablo Iglesias se ha postrado ante Carmena y su plataforma y ha renunciado a echarle un pulso en las próximas elecciones municipales por el Ayuntamiento de Madrid, por lo que no presentará una lista independiente. El líder de Podemos ha mostrado su apoyo a la alcaldesa para que repita como regidora hasta 2023: «Seguiremos trabajando discretamente para que Manuela Carmena vuelva a ser alcaldesa de Madrid».

En una entrevista en Cadena Ser, el secretario general de Podemos ha restado importancia a la «guerra» abierta en Ahora Madrid tras la renuncia de seis ediles a presentarse a las primarias de su partido causada, en parte, por sus deseos de llevar al exJemad, Julio Rodríguez, como número dos de la alcaldesa. Pablo Iglesias ya ha apartado esta idea de su cabeza. Sabe que Carmena no cuenta con él y que no será posible incluirlo en las listas de Más Madrid, la nueva plataforma de la regidora. «Se ha sentido muy incómoda como figura independiente. Que tenga su propio partido con gente que va a cumplir sus órdenes es bueno», ha dicho al respecto: «Lo importante es que haya acuardo entre todas las piezas».

«Es lo de menos que sea el dos, el tres, el cuatro o el cinco. Lo fundamental es que ganemos las elecciones de Madrid y que Manuela sea alcaldesa», ha continuado diciendo Iglesias, que acepta que no tendrá cuotas, aunque no ha dudado en advertir a la alcaldesa de que sin la presencia de Podemos en su lista será dificil que pueda repetir mandato: «Si nosotros no hubiésemos propuesto a Carmena, no habría sido alcaldesa».