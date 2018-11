Pablo Iglesias defiende la suspensión de los concejales: «Todos estamos obligados a cumplir el código ético» El líder de Podemos pide trabajar con «discreción» en una candidatura conjunta que vuelva a hacer alcaldesa a Carmena

S. L.

Pablo Iglesias ha defendido este miércoles la suspensión cautelar a los sies concejales de Carmena que decidieron no presentarse a las primarias de Podemos para el Ayuntamiento de Madrid. «Todos estamos obligados a cumplir el código ético», ha dicho el secretario general de Podemos, tras 36 horas en silencio respecto al tema, a la salida del Congreso de los Diputados, donde se ha llevado a cabo un simulacro de seguridad.

El líder de Podemos ha pedido «discreción» para poder solventar la crisis abierta con Manuela Carmena, debido a la plataforma que presentará en las próximas semanas para intentar ganar las elecciones municipales de 2019 y las exigencias del exJemad, y garantizar un acuerdo para hacer una «candidatura conjunta».

«Nosotros vamos a seguir trabajando para que Carmena sea alcaldesa en una candidatura con Podemos, con Izquierda Unida y con los independientes que ella decida. Para conseguir eso hay que hacerlo con discreción, y la gente está harta de llevar cuestiones internas a los medios de comunicación. Por eso yo no voy a hacer declaraciones sobre este asunto, sino a trabajar para que logremos esa candidatura», ha explicado durante el simulacro del Congreso.

En esta línea, ha enfatizado que «la gente que ha apoyado a Carmena y a Podemos está harta de ver una imagen» como la que, a su parecer, están dando en los medios. «Yo voy a ser discreto y a trabajar para conseguir lo que todos deseamos, que es una candidatura de unidad popular para que volvamos a ganar las elecciones», ha apostillado.

El domingo, Rita Maeste, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Marta Gómez Lahoz, Esther Gómez y Paco Pérez decidieron no concurrir en la lista de Podemos. En ese momento se desató el escándalo. La dirección del partido en Madrid, liderada por el exJemad, Julio Rodríguez, suspendió de militancia a los seis ediles. En caso de que no cambien de opinión, cosa que, por sus declaraciones y lealtad con Carmena, parece que no tendrá lugar, serán expulsados del partido antes de que finalice el año. Desde entonces, Pablo Iglesias ha guardado silencio al respecto, hasta esta mañana.