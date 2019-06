Orgullo Gay 2019: «Vamos a colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento de Madrid como todos los años» José Luis Martínez-Almeida asegura que es una fiesta de «reivindicación y de inclusión. Que no nos busquen en la bronca ni en la ideologización»

Seguir M. J. Álvarez @mariajo_abc MADRID Actualizado: 24/06/2019 14:42h

Tras el acto oficial del día del patrón de la Policía Municipal, San Juan Bautista, José Luis Martínez Almeida ha contestado a las preguntas de los periodistas, que se han interesado por cómo tratará el nuevo Ayuntamiento la fiesta del Orgullo Gay 2019.

«Por supuesto que vamos a colgar en el Ayuntamiento de Madrid la bandera LGTBI, como todos los años. Esta cuestión no es objeto de debate», ha afirmado rotundo, el alcalde de Madrid. Tal vez la interpelación esté relacionada con el mensaje que lanzó Vox durante la campaña de llevarse estos actos a la Casa de Campo.

«Vamos a poner fin a esos debates interesesados por parte de algunos partidos políticos que solo quieren politizar el Orgullo. La fiesta del Orgullo es una fiesta señera, de reivindicación e inclusión que no se puede transformar en exclusión», ha agregado el flamante alcalde. «Que no nos busquen en la bronca, ni en la confrontación ni en la división porque no nos van a encontrar», ha zanjado.

En el día del patrón de la Policía han asistido a la celebración Marta Higueras, de Más Madrid; Pepu Hernández, del PSOE y Rocío Monasterio, de VOX.

También han acudido al paseo de Coches del Retiro la consejera de Justicia en funciones, Yolanda Ibarrola y el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, de Ciudadanos.