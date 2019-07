Encuesta Opina: ¿debería Vox ceder a la investidura de Ayuso? Hoy es el último día para llegar a un acuerdo antes de que el presidente de la Asamblea proponga su candidato

Vox ha establecido hoy a las 14.00 horas el plazo límite para que Ciudadanos acepte firmar su documento programático conjunto de mínimos junto con el PP. Si no lo hacen, Rocío Monasterio ha amenazado con votar no a la investidura de Ayuso. ¿Qué debería hacer el partido de Abascal?

Vox recuerda que dicho documento programático ya había sido modificado para hacerlo más «aceptable» para Ciudadanos, pero eso no hizo cambiar la actitud negativa de la formación naranja. Por ello, Monasterio insistió en que «no podemos dar nuestros votos a cambio de nada» y en estas circunstancias «no podemos apoyar a nadie en la investidura». Por lo que, concluyó, «si no hay firma con Ciudadanos y PP del documento, mi voto sería no a la investidura de Ayuso».