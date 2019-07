La operación Chamartín, el mayor plan urbanístico de Europa, se aprueba este mes Tras 26 años bloqueado, el gobierno de PP-Cs lleva al pleno el proyecto de Carmena que, entre otras medidas, recoge la construcción de 10.500 viviendas

Noticias relacionadas Ultimátum de IU a Carmena yErrejón: paralizar la operación Chamartín

Despúes de 26 años paralizado, la tramitación de Madrid Nuevo Norte, el proyecto urbanístico más importante de Europa en las próximas décadas, conocido también como la operación Chamartín, se aprobará este mes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. «La voluntad de este gobierno es llevarlo a votación este julio, pero la complejidad ténica del plan hace que no queramos dejar ningún cabo suelto», explicaron ayer mismo a ABC desde el área que dirige el concejal de Ciudadanos Mariano Fuentes. Finalmente, tras analizarlo, el Consistorio ha decidido llevarlo a la sesión plenaria de este mes para desbloquearlo. Durante toda la jornada del miércoles se produjeron reuniones entre los técnicos de todos los departamentos para tratar de tenerlo todo a punto.

El proyecto que se llevará al pleno será el mismo que elaboró el equipo de Manuela Carmena y que plantea para el norte de la capital la construcción de 10.500 viviendas (2.100 de ellas protegidas), amplias zonas verdes, tres rascacielos y un gran centro de negocios en torno a la estación de Chamartín, al estilo de la «city» financiera de Londres. Después de un cuarto de siglo bloqueado, el anterior Gobierno dio hasta dos vueltas al planeamiento, hasta llegar al consenso actual. Su eje fundamental será la terminal ferroviaria, que pasará a ser uno de los principales nodos de transporte de la ciudad y un referente a nivel europeo. Dependiente de Fomento, está aún en fase de tramitación para conocer cómo ha de abordarse una reforma tan ambiciosa.

«Hay aspectos que se pueden mejorar, pero siempre dijimos que no seríamos un obstáculo para su aprobación después de 26 años», ha afirmado el regidor José Luis Martínez-Almeida. «Es cierto que es la operación que Carmena pudo aprobar, pero que finalmente no quiso aprobar. Nosotros sí que asumimos el compromiso, a pesar de que pueda haber discrepancias con algunos aspectos. Pero nosotros no hemos venido a estrangular operaciones, sino a impulsarlas», ha insistido el alcalde popular, que quiere que «Madrid sea una ciudad de oportunidades».

«Es un procedimiento bastante laborioso. La idea no es modificar el proyecto, porque hubiera supuesto alargarlo mucho más. Creemos que el proyecto debe ser aprobado por unanimidad. Demostramos que no somos un gobierno sectario, que no se va a pasar cuatro años mareando la perdiz, como el anterior equipo de gobierno», ha asegurado la vicealcaldesa Begoña Villacís.

Las obras comenzarán a finales de 2020

Tras la votación en el pleno, el proyecto tendrá que validarse de forma definitiva por la Comunida de Madrid y firmar el resto de convenios de gestión. Según ha indicado el alcalde de la capital, hasta finales de 2020-2021 no se va a comenzar a urbanizar. Hay que firmar convenios de gestión. El inicio de la actuación, no obstante, arrancará por la estación de Chamartín, que de hecho ya ha empezado a ampliar las líneas de alta velocidad y a trabajar en lo que será la superficie del futuro, con un periodo de consulta pública para todos los implicados en el proyecto.

Por parte de Distrito Castellana Norte (DCN), los promotores del plan, «celebran» el anuncio y se muestran «a disposición del Ayuntamiento y del resto de administraciones». «En DCN estamos preparados para seguir avanzando y empezar con la ejecución del proyecto lo antes posible», afirmaron a este diario.

A pesar del cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital, los ténicos de ambas administraciones implicadas, Ayuntamiento y Comunidad, han estado intercambiando información durante todo el mes, según apuntaron a este diario fuentes de la operación. A cinco días de las elecciones municipales del 26-M, la Comunidad remitió al Consistorio el informe de impacto medioambiental con cuatro alegaciones, que eran subsanables, pero que impidieron que se pudiese llevar a un pleno municipal extraordinario antes de los comicios. Una vez aclarados los aspectos señalados por la Comunidad, el expediente se presentará en la comisión de Desarrollo Urbano del próximo miércoles, antes de llegar al pleno de este julio.