Operación Calatrava: 20 detenidos en una trama de contratos falsos a extranjeros en Madrid

Las tramas de la inmigración irregular en España se están rearmando después de que haya pasado el confinamiento y el peor momento de una pandemia que cumple ya dos años. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha asestado un golpe a una organización ... formada por dos empresarios y cerca de una veintena de extranjeros que se habían confabulado para la tramitación de falsos contratos de empleo para regularizar su situación en España.

La operación Calatrava se ha llevado a cabo recientemente en la Comunidad de Madrid. Fuentes del caso explican a ABC que fue a mediados de noviembre cuando los funcionarios policiales encargados de la tramitación de permisos de residencia y trabajo se percataron de que había un grupo de personas que presentaba una documentación sospechosa.

Los diferentes cotejos de los expedientes fueron de vital importancia: los supuestos empleadores eran dos empresarios que ya habían sido objeto de una investigación similar en 2015 y tenían vínculos entre sí , añadieron las mismas fuentes.

El ‘modus operandi’ consistía en que estas dos personas, españoles de 62 y 61 años, eran administradores de distintas mercantiles que eran utilizadas como pantallas para regularizar de manera ilegal a extranjeros con falsos contratos de trabajo: «Eran empresas instrumentales y los supuestos beneficiarios eran personas que presentaban documentos laborales y fiscales totalmente irregulares y manipulados, con la finalidad de quedarse en España y poder trabajar aquí».

Por ahora, son 18 los casos bajo sospecha y todos han acabado en detenciones, a las que hay que sumar las de los dos españoles. Se da la circunstancia añadida de que seis de los extranjeros cuentan con antecedentes policiales, entre otros, por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y estafa. La mayoría son de origen nigeriano, especialistas en timos como las cartas a las que dan nombre y los billetes tintados. El resto son tres marroquíes y un colombiano, detallan los investigadores. Tienen entre 31 y 51 años y están acusados del presunto delito de falsedad documental.

Se ha comprobado que, dependiendo del caso, pagaban entre 800 y 3.000 euros por estos trámites a través de las empresas instrumentales. La investigación del caso Calatrava ha corrido a cargo del Grupo Operativo XI de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid , que explotó la operación, con las detenciones de los encartados, entre el 24 y el 26 de noviembre.

Operación Yakarta

Estas pesquisas han coincidido en el tiempo con otro importante golpe policial de la misma Brigada contra otra trama de contratación irregular. Como adelantó ABC, el 4 de noviembre, con la colaboración de la Policía Municipal y la Agencia Tributaria, se desarrolló la operación Yakarta, en las inmediaciones de la cafetería del mismo nombre en la Plaza Elíptica.

Se saldó con un total de 209 identificaciones en una sola jornada, de las que 12 se corresponden a personas que resultaron detenidas. Se trata de la práctica que existe desde hace unas dos décadas. Son empresarios que acuden a ese enclave a las seis y media de la mañana a ofrecer jornadas de trabajo por precios irrisorios a extranjeros necesitados, en condiciones de ‘esclavitud’.

Además, se acumulaban quejas vecinales por toda la degradación que se vive en el barrio a raíz de todo este ‘tráfico’ de trabajadores ilegales y distintas ONG enviaron informes a los investigadores denunciando lo que sucedía . «Porque no solo es que los empresarios no los contraten, sino que también se producen estafas a estas personas, a las que no pagan lo prometido», explicaban los responsables.