Oleada de secuestros virtuales: «Me voy a cargar a tu hija» La Guardia Civil alerta de un repunte de casos de estos falsos delitos en la zona norte de Madrid

«Pon atención. Tengo a tu hija conmigo, amarrada y secuestrada. Te estoy pidiendo 10.000 euros por la vida de tu hija. Quiero que esto lo arreglemos entre nosotros. Si vas de chivato, a tu hija me la voy a cargar y vas a escuchar cómo me la cargo. Lo único que vas a conseguir es que vaya la Policía a tu casa a que te diga que me he cargado a tu hija. Si no quieres volver a saber de ella, me lo dices». Esta llamada es real. La recibió un hombre por parte de un tipo que realmente estaba simulando lo que se conoce como unsecuestro virtual. Una práctica que comenzó su auge en los años 2015 y 2016 y