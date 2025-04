Oleada de extorsiones a clientes de webs de prostitución

Cientos, miles de personas están siendo objeto en los últimos tiempos de extorsiones por parte de grupos organizados por ser clientes de webs donde se contrata a prostitutas o ‘scorts’ (’acompañantes’) de lujo. La Policía Nacional y la Guardia Civil han emprendido varias operaciones en ... este sentido después de que esta modalidad delictiva se esté incrementando, llegando incluso a desbancar a los llamados secuestros virtuales, hasta hace poco en auge, explican los investigadores a ABC.

La desarticulación de uno de estos entramados por parte de la Sección de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central ha supuesto un revulsivo en este tipo de delincuencia violenta, hasta el punto de que una nueva mafia, esta dominicana, está operando a mansalva en España. Ya son numerosas las denuncias interpuestas por los afectados en comisarías como Latina, Arganzuela y Centro, por mencionar solo algunas de la capital. Lleva operando aproximadamente un año, porque es un ‘negocio’ relativamente fácil, muy oneroso y con poco castigo penal.

España es el principal consumidor de prostitución de Europa y el tercero del mundo, a tenor del número de burdeles de todo tipo que existen. Cabe recordar que solo en la demarcación de la Policía Nacional en la región hay localizados 530 puntos de tráfico de mujeres, entre clubes, pisos y calles. Esto ha supuesto que webs nacionales como pasion.com, slumi.com y mileroticos.com alcancen el millón de visitantes diarios.

La Policía ha detenido a 57 sujetos de una red y hay otra operando desde República Dominicana

Estas redes criminales lo que hacen es insertar falsos anuncios en esas páginas con fotos de chicas despampanantes. Cuando un cliente se pone en contacto con alguna de ellas, normalmente vía WhatsApp, se concerta una cita que jamás se lleva a cabo. Dos semanas después, los delincuentes contactan con la víctima y se hacen pasar por «el jefe de las chicas» , textualmente. «No has acudido a la cita y ella ha perdido dinero al rechazar a otros clientes», le dicen, para en seguida exigirle el pago de esas pérdidas. Esta cantidad ronda en principio los 150 euros, pero depende del nivel adquisitivo o la edad que pueda tener el individuo.

Hasta 80.000 euros

Lo peor que se puede hacer es picar ese primer anzuelo. Porque luego vienen más exigencias de dinero : «Ahora tienes que pagar al jefe». Luego: «Quiero otros 150 euros por el servicio no abonado». Y así se lía la madeja, de modo que la deuda puede ascender a 750 euros en el mejor de los casos.

Sin embargo, ha habido personas, como un madrileño de Usera, que desembolsó 80.000 euros. Para meter más miedo, estos sujetos, aunque sean de otras nacionalidades, ponen una foto de perfil de un rumano o un búlgaro con pinta de matón. «Les ofrecen dos maneras para el pago: enviarles el dinero o ir ellos en persona . Esto último, por supuesto, para amedrentar aún más», explican los expertos de Secuestros y Extorsiones de la UDEV Central.

Una de las bandas desarticuladas hace semanas cobraba por Bizum o mediante un ingreso en cuenta bancaria . Para ello, contaban con contactos cercanos a los que, por la comisión de 50 euros o simplemente por invitarles a una buena fiesta, prestan su cartilla para que ingresen en ella el monto del chantaje.

Esta red fue desmantelada en marzo por los mencionados agentes, en el marco de la operación Mijai, que se saldó con 57 detenidos. La mayoría eran estos incautos testaferros u hombres de paja, dominicanos y españoles, que pusieron su nombre y entidad bancaria para los cobros. En la cúspide de la banda estaban un grupo de socios, con un nigeriano a la cabeza, R. U., de 25 años , con antecedentes por hechos similares, que se hacía llamar ‘Rapsel’ (es un rapero aficionado). Ahora ya está entre rejas.

Llevaba un nivel de vida impresionante, hasta el punto de que el día de su cumpleaños cerró una planta entera de un hotel de 5 estrellas de Valencia y montó una farra con zona vip en la que las botellas de Moêt Chandon circulaban como botellines de cerveza . Se llegaba a gastar 3.000 euros en una noche.

Acentos simulados

El tipo, pese a su juventud, era bastante listo. Pero los agentes lo son más. Simulaba acentos del Este de Europa cuando llamaba a las víctimas. La Policía Nacional le identificó por la voz, analizando los mensajes que enviaba por WhatsApp, pues era un conocido de operaciones anteriores. Lanzaba amenazas del tipo: «Tengo a ocho de mis hombres vigilándote» , «Soy el sicario de las chicas. Sé que no has podido ir a la cita. Tenemos que solucionar esto ya. Me pagas o atente a las consecuencias».

La operación Mijai, en la que también han colaborado la Unidad Central de Ciberdelincuencia, la Brigada de Delitos Teconológicos de Valencia y la UDEV de Málaga, se ha saldado con 248 denuncias contrastadas, con un quebranto económico de 300.000 euros, aunque se sospecha que, al menos, podría ser el doble. Solo un detalle que ilustra estas sospechas: se han captado 3.000 mensajes enviados en masa a estos clientes en apenas cinco meses. Los cabecillas, entre los que se encontraba un dominicano que ha huido de España, se hacían con entre 10.000 y 15.000 euros a la semana.

Cabezas cortadas

Las víctimas estaban aterrorizadas. Las había que pidieron a sus amigos que les hicieran contravigilancia cuando llegaban o se iban de casa; otros quemaron las tarjetas de sus teléfonos para que no les localizaran. .. Los desafortunados no responden a un perfil: hay gente joven que solo entraba en las webs para tontear y adultos casados, empresarios o estudiantes, y algún chico con autismo con el que no tuvieron piedad. Y un policía local que la pasada Navidad llegó a pagar la extorsión.

La red que está operando en estos momentos desde República Dominicana, explican en la Policía, «es más agresiva aún»: «Son muy violentos. Envían, para coaccionar, fotos de cabezas cortadas y vídeos de sujetos armados». El pago lo exigen mediante empresas de envío de dinero como Western Union.