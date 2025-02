Objetivo Miami: Ayuso regresa a EE.UU. en busca de inversores

Tras poner una pica en Washington y otra en Nueva York , Isabel Díaz Ayuso se dispone a dejar huella en un tercer destino en Estados Unidos: Miami . La semana que viene tiene previsto aterrizar en la vibrante ciudad del ... sur de Florida , puerta de entrada desde EE.UU. a América Latina y desde hace unos años uno de los grandes polos de atracción de emprendedores y compañías tecnológicas de ese país, en la que además están asentadas cientos de firmas españolas de diversos sectores.

Como hizo en su primer viaje en septiembre del pasado año, la captación de inversiones para la región es uno de los principales objetivos de esta nueva expedición al otro lado del Atlántico. Precisamente durante su estancia en Washington hace nueve meses ya abordó con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone , la idea de forjar una ‘triple M’ de colaboración empresarial y tecnológica entre Madrid, Miami y Montevideo.

Aunque la Comunidad no tiene la agenda cerrada todavía, fuentes del Consorcio de Comercio Internacional de Miami-Dade indican que el objeto principal de la visita es la firma de un tratado de hermanamiento entre la Comunidad de Madrid y el Condado de Miami-Dade y que durante su estancia tendrán lugar diversos encuentros empresariales, entre ellos reuniones con representantes del sector hostelero e inversores de desarrollo sostenible.

Entre los actos previstos figura una cena organizada por la Cámara de Comercio España-Estados Unidos el próximo viernes, 24 de junio, en un conocido restaurante encajado entre los rascacielos de Brickell, el céntrico barrio financiero de la ciudad.

A este acto están invitados los alcaldes de la ciudad de Miami, Francis Suárez , y de la vecina Coral Gables, Vince Lago ; la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava ; el presidente de la Junta de Comisionados del Condado, José ‘Pepe’ Díaz ; el comisionado del distrito 3 de Miami, Joe Carollo , además del presidente de la Cámara de Comercio España-EE.UU., Javier Estades Sáez , presidente y CEO de Tabacalera USA, según confirman a ABC fuentes de la organización cameral.

Previamente se celebrará un encuentro con el Consejo de Administración de la Cámara, en el que están representadas, entre otras, Tabacalera USA , Abanca , First Bank , Banco Sabadell , Talgo Inc. , Sacyr , Ackermann International , Boyden Partners , Air Europa , NTTData y Telefónica .

Díaz Ayuso, durante su visita a Washington el pasado septiembre ABC

Para asistir a la cena, en la que se anuncia «la presencia de la honorable Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid», se han puesto a la venta entradas a 100 dólares el cubierto para los miembros de la Cámara y a 130 para quienes no lo sean. También se pueden reservar mesas completas para hasta diez comensales, en cuyo caso los precios son de 1.500 (1.440 euros) para los miembros y 1.800 (casi 1.730) para el resto. El centenar de asientos que había disponibles ya están agotados y hay lista de espera, según la organización.

El menú tiene inconfudible sabor español: aperitivo a base de croquetas y jamón serrano; una ensalada de burrata caprese; bistec estofado a fuego lento con zanahorias, champiñones y chalotes como plato principal; guarniciones de puré de patatas con trufa blanca y espárragos a la parrilla, además de postre (tarta de queso española ‘Wow’ o tarta de chocolate), y bebidas.

Reconocimiento de los hosteleros

El restaurante que acogerá la cena es el emblemático ‘Dolores but you can call me Lolita’ (Dolores, pero puedes llamarme Lolita), fundado en 2007 por el hostelero madrileño Carlos Galán y una referencia para la comunidad española y latina de Miami, si bien la mitad de su clientela es angloamericana, apunta el propio Galán a ABC en conversación telefónica desde Florida. El establecimiento ocupa un edificio construido de 1923 -algo que lo convierte en uno de los inmuebles con más solera, dada la juventud de la ciudad- y que albergó en su día una estación de bomberos, como se aprecia en estas imágenes:

Hace tres años el local acogió la presentación en Florida del partido Vox, de la mano de su vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros .

Carlos Galán, que tiene otros dos negocios hosteleros en Miami y tres más en Madrid, adelanta a ABC que él mismo prevé entregar en un acto al día siguiente, sábado 25, un reconocimiento a Díaz Ayuso en nombre de sendas organizaciones de restauración de Madrid y Miami, EGEP y ROC, respectivamente, y dos asociaciones de hoteles, para agradecerle a ella y su equipo «su excepcional esfuerzo, determinación y gestión a lo largo de toda la pandemia de Covid-19». «Haber tenido el coraje de mantener la economía abierta en plena pandemia ha ayudado a todo», asegura Galán.

Así mismo, el empresario madrileño avanza que los hosteleros que homenajearán a Díaz Ayuso tienen intención de donar una escultura de un oso pintado de rojo y con las siete estrellas de la bandera madrileña, obra del artista Eladio de Moro ‘dEmo’ , y que están ultimando gestiones para que quede instalada en una rotonda de Brickell situada frente al mar, de manera que ese espacio público quede bautizado con el nombre de la Comunidad de Madrid.

El fundador del ‘Dolores but you can call me Lolita’ hace hincapié en el enorme dinamismo que ofrecen tanto Madrid como Miami, así como en la relación cada vez mayor entre las dos metrópolis. En este sentido, destaca que hay cuatro vuelos diarios entre ambas, lo que supone que «2.000 personas se mueven cada día entre una y otra».

El Silicon Valley de Florida

El actual alcalde de Miami, Francis Suárez , lleva unos años potenciando la ciudad como un nuevo foco de emprendimiento de EE.UU., una especie de Silicon Valley entre las palmeras y playas del sur de Florida al que se han trasladado numerosas personas para teletrabajar y donde se han instalado últimamente buen número de empresas tecnológicas. En esa línea, Suárez anunció el pasado noviembre que cobraría su sueldo íntegramente en bitcoines.

Desde un punto de vista político, Florida tiene gran peso en EE.UU. y suele ser clave en los distintos procesos electorales a nivel nacional. Su gobernador, el republicano Ron DeSantis , es una figura emergente en el panorama estadounidense y en los medios del país se le ha llegado a situar como posible relevo de Donald Trump en la candidatura presidencial de 2024. DeSantis se destacó durante la pandemia por sus medidas para mantener abierta la actividad, incluso castigando a las escuelas que obligaban a los alumnos a llevar mascarilla.

La presidenta de la Comunidad, con el alcalde de Nueva York, Eric Adams, en enero ABC

Este tercer viaje a Estados Unidos de Isabel Díaz Ayuso continúa la vía abierta cuando el pasado septiembre desembarcó en Nueva York y Washington. En aquel primer periplo americano mantuvo reuniones con destacados fondos de inversión, el empresario y exalcalde neoyorquino Michael Bloomberg , diversas organizaciones hispanas y ‘think tanks’, y visitó el Capitolio. Posteriormente, en enero, regresó a Nueva York, en esa ocasión en viaje privado, aunque aprovechó para ser recibida por el entonces recién elegido alcalde de la ciudad, Eric Adams , y comentar con él, entre otros aspectos, su gestión de la pandemia y la construcción del hospital Isabel Zendal.

Algunas fuentes conocedoras de la nueva expedición apuntan que la estrecha relación de Díaz Ayuso con dos artistas que han residido durante años en Miami, Manuel Quijano (integrante de Café Quijano) y Nacho Cano , han tenido cierta influencia en la presidenta madrileña a la hora de animarla a lanzarse también a la conquista del sur de Florida para reforzar los lazos entre las dos regiones.