Núñez de Balboa pasea contra Sánchez tras saber que Madrid no pasa a fase 1 Los vecinos, en la sexta noche de protestas, se organizan para que no haya aglomeraciones en la «Milla de Oro»

Carlota Barcala SEGUIR Madrid Actualizado: 15/05/2020 22:14h

Los rebeldes de Núñez de Balboa han vuelto a salir a la calle, desafiando a la lluvia, en el día del patrón de Madrid, San Isidro, por sexta noche consecutiva, a pesar de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -casi medio centenar- que se han desplegado de nuevo para vigilar, al igual que ayer, que los manifestantes cumpliesen la ley. La diferencia hoy ha sido que la manifestación se ha convertido en eso que reclamaban los organizadores: un paseo contra la gestión del Gobierno, concidiendo con el día en que se ha hecho público que Madrid no pasa a la fase 1.

Los cánticos han comenzado más tarde, pasadas las 20.30 horas, ya convertidos en un ritual, tras los aplausos sanitarios. «Libertad», «Sánchez, vete ya» y «Gobierno dimisión» han sido, otra vez, los más coreados por los participantes de las protestas surgidas el domingo en un barrio que se divide entre adeptos a las concentraciones y contrarios, tal y como puede observarse en los carteles que desde el miércoles por la noche invaden la calle. «Por favor, si quieres portestar contra el Gobierno hazlo desde tu casa, cumpliendo las normas del confinamiento», se lee en ellos. Una pancarta situada en un balcón en la esquina de la calle con Ayala pedía lo mismo: «No nos callarán. Gracias vecinos de balcones de Núñez de Balboa por manifestaros desde casa. Gobierno incompetente».

El inicio de la cacerolada lo ha marcado el discurso de uno de los vecinos que, megáfono en mano, ha pedido a los demás pueblos y ciudades de España salir a la calle y recordar a los muertos que deja esta pandemia.

Tras esto, los residentes han salido de sus portales. Aunque no se han producido aglomeraciones vistas otros días, no han conseguido guardar la distancia de seguridad estipulada al encontrarse en las aceras. Los agentes han insistido a todos los presentes en que no podían permanecer quietos en el lugar y que debían respetar los dos metros. «Estamos paseando, es nuestra hora, no estamos quietos», les ha respondido Pepe, olla en mano: «Podemos protestar así». «Marlaska, aunque nos mandes a tu gente, nos vas a tener aquí todos los días», ha replicado otro, en alusión a los agentes nacionales desplegados.

Las razones que justifican el movimiento Resistencia Democrática, como ellos mismos se denominan en redes sociales, son la «destrucción sanitaria», «destrucción económica» y «destrucción democrática». «El resultado de esta nefasta política sanitaria, que supera con mucho la simple incompetencia, derivó en el colapso del sistema sanitario», argumentan ellos que también piden que las medidas anticontagio se tomasen antes, algo contradictorio con su "modus operandi" en la calle, donde han ignorado la distancia de seguridad en concentraciones anteriores. «La persistencia de este confinamiento anticonstitucional, completamente innecesario y desproporcionado en función de los resultados sanitarios que está produciendo, está siendo aprovechado por el primer gobierno de frente popular que se produce en Europa desde el fin de la II Guerra Mundial, (no es un gobierno apoyado por la extrema izquierda necocomunista sino conformado por esta y por el sector más radical del socialismo español) para imponer una agenda oculta», opinan ellos en su página web.

Ayer, el primer día de la Policía en la «Milla de Oro», quince personas fueron detenidas en Madrid por actos de desobediencia o resistencia penalmente sancionables, según ha informado hoy la Delegación del Gobierno. Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís, ha advertido de que «problablemente se produjeran contagios» durante las manifestaciones de esta calle del barrio de Salamanca, al no respetar la distancia mínima de seguridad. «No me preocupan las caceroladas, me preocupa no ser consicentes de estar en un estado de alarma», ha aseverado la líder de Cs en el Consistorio tras la entrega de la Medalla de Oro por San Isidro. Este año, paradojicamente, el distintivo se ha entregado al pueblo de Madrid por su «comportamiento heroico» ante el coronavirus.