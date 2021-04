Núñez de Balboa después del debate: «¿Es que los normales vamos a ser los raritos?» A un año de que empezara la revolución de 'los cayetanos', la zona confinada del Barrio de Salamanca recuerda su movilización

Jesús Nieto Jurado MADRID Actualizado: 23/04/2021 15:07h

No eran gigantes, sino molinos. Y no eran palos de golf, sino paraguas. Pero salieron por mayo haciendo buena la estrofa de Javier Krahe de su canción 'No todo va a ser follar' (perdón) en la que el cantautor recomendaba eso de «intentar cruzar Núñez de Balboa». Bajo la tormenta, este periódico va a Núñez de Balboa, a la altura del supermercado, para pulsar el aire de lo que queda de aquella rebelión de mayo contra Pedro Sánchez, con sus caceroladas inversas, y eso que llamaron la rebelión de los 'cayetanos' que ahora salen de los portales con churumbel.

En el día después del debate, pasean ancianos vacunados que no hacen caso a los periodistas: incluso con un plano general