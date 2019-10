Séptimo enchufe en Móstoles: Urbanismo colocó a dedo a la mujer que falseó la experiencia de su gerente Una sentencia anuló el nombramiento del directivo Jesús Miguel Espelosín, que no tenía los quince años de arquitecto que requería el puesto

Séptimo caso de nepotismo en Móstoles. El Ayuntamiento de la localidad, dirigido por la socialista Noelia Posse, colocó el pasado agosto como coordinadora general de Urbanismo a la mujer que avaló la experiencia laboral del gerente del área para que accediera al cargo, si bien no contaba con ella. Carmen Rosas Camacho, contratada a dedo, firmó que Jesús Miguel Espelosín trabajó como arquitecto en su estudio desde 1999 hasta 2009, aunque una sentencia judicial concluye que no ejerció como tal.

El puesto de gerente de Urbanismo, ocupado por Espelosín desde marzo del año pasado –un mes después de la llegada de Posse a la Alcaldía de Móstoles–, requería una experiencia de quince años en el ámbito urbanístico. Espelosín, militante socialista e hijo de un histórico edil del PSOE en la capital, presentó dos certificados a los que ha tenido acceso ABC que confirmaban, aparentemente, ese requisito; uno del grupo Sethome S.L., rubricado por Rosas Camacho, y otro de Duark Estudio de Arquitectura, firmado por Marcos Sánchez-Corral. En el primero, se indicaba que había estado empleado en el grupo entre 1999 y 2007 y dos años más en Sociedad de Estudios e Informes, una filial de la empresa anterior

Sin embargo, como informó este diario, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid sentenció el pasado 26 de septiembre que Epelosín no cumplía las bases de la convocatoria porque en el periodo que indica Rosas Camacho no tenía el título y «en ningún caso su actuación sería relevante por carecer de la titulación adecuada». Es decir, que el supuesto aval que presentó no se adecuaba a la realidad. La firma de la ahora coordinadora de Urbanismo data del 23 de febrero de 2018, más de una semana antes de que se hicieran públicas las bases del concurso.

Así, las presuntas irregularidades apuntan a una presunta falsificación del documento aportado y a un nuevo ejemplo de los enchufes en el Ayuntamiento. La concejalía de Urbanismo ha incorporado como personal de libre designación a quien avaló a Espelosín, con fecha de 12 de agosto y con firma de la concejal de Desarrollo Urbano, Marisa Ruiz, muy cercana a la alcaldesa Posse.