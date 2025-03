La nota desesperada de una mujer retenida por su maltratador: «Mi pareja me ha pegado y me tiene encerrada»

Una nota asoma por debajo de la puerta: «Por favor, necesito ayuda. Mi pareja me ha pegado y me tiene encerrada. Me ha roto el móvil. Llamar a la Policía. Que no llamen al timbre, que suban, que me da miedo que me pueda hacer ... mientras. Me amenaza con hacerme algo cuando me duerma». El mensaje, escrito en una página de cuaderno arrancada, es claro. No es el primero que deja, pero sí el más revelador. La remitente, víctima de malos tratos, está desesperada. Es consciente de que se la ha jugado, hasta el punto de que si un vecino no ve el aviso, quién sabe si será su maltratador la persona que lo encuentre.

Por suerte para ella, el hombre que la retiene en el domicilio que ambos comparten, no sale al rellano. Cae la noche y un residente se topa con varias notas manuscritas, entre ellas la del citado texto. De inmediato, llama al 091 para dar cuenta de lo sucedido. Se disparan las alarmas. Varios agentes de los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se personan en el inmueble, ubicado en el distrito de Puente de Vallecas. Allí, leen los escritos y suben a la vivienda. Agresor y víctima están dentro, pero nadie abre la puerta. Los efectivos insisten de nuevo. Dado el riesgo al que está expuesta la mujer, se ven obligados a forzar la entrada. La afectada, de 31 años y nacionalidad española, presenta golpes y arañazos por todo el cuerpo; marcas recientes y pasadas, como así corrobora a los agentes. Con todo, se niega a presentar denuncia. Ello, sin embargo, no evita la detención de su pareja, también español de 42 años, y con diversos antecedentes por malos tratos y delitos de tráfico de drogas. En 2019, la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) de la Comunidad de Madrid atendió a 1.370 mujeres y 102 menores por casos de violencia de género, lo que representa el 43,47% de las asistencias realizadas. Una situación agravada este año debido al confinamiento. Solo entre enero y septiembre se han interpuesto un total de 16.748 denuncias dentro de la región. Noticias relacionadas Así aprenden los niños a superar la violencia de género

El infierno que vivía la niña Anita en su propia casa

Vidas marcadas por los golpes: «Denunciar no es fácil, pero merece la pena»

