«Yo no me Olvido»: el motivo por el que Madrid ha amanecido llena de lazos rojos La campaña pretende visibilizar la enfermedad del VIH y concenciar a los políticos de la urgencia de implementar las medidas propuestas por la OMS

@abc_madrid MADRID Actualizado: 26/03/2019 12:35h

Madrid ha amenecido hoy llena de lazos rojos. ¿El objetivo? Concienciar a los partidos políticos de que el VIH no «debe olvidarse», bajo la iniciativa «Yo no me Olvido», con la que se quiere dar visibilidad a la enfermedad.

La campaña ha sido lanzada por las organizaciones Gesida, Seisida y Cesida, junto a la Compañía farmacéutica ViiV Healthcare. Según han informado los organizadores en un comunicado, esta acción pide que el Gobierno ponga en marcha «lo antes posible» las medidas propuestas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y cumpla el Programa de ONUSIDA.

Con ello, a su juicio, la infección «se podría controlar y evitar nuevas infecciones», ya que «en el último año ha habido unos 3.500 nuevos casos en España, estimándose en 145.000 personas el total de personas que tienen VIH en el país».

La iniciativa «Yo no me Olvido» tiene como protagonista el lazo rojo, porque «fue el primer símbolo de una causa que necesitaba visibilizarse».

«Este símbolo inundará las calles de Madrid para luchar contra el desconocimiento de esta infección que existe todavía en nuestra sociedad, y para que el VIH y sus problemas asociados no caigan en el olvido», han señalado.