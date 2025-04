La gran nevada, en directo: Cierra el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunidad de Madrid para este viernes indica que se van a producir nevadas generalizadas por la tarde en toda la región, mientras que las temperaturas se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero descenso en las máximas. La nieve puede ser más intensa en el sur, donde las acumulaciones pueden ser entre 10 y 20 centímetros. Las heladas serán débiles y generalizadas, aunque en cumbres de la Sierra pueden llegar a ser fuertes. Además de en Madrid, el nivel de riesgo más alto por la borrasca Filomena este viernes y sábado se espera en Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Castellón, Valencia, Zaragoza y Tarragona.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha avisado este viernes a los conductores madrileños que si traspasan los límites de la región serán sancionados, ya que tanto Castilla y León como Castilla-La Mancha siguen cerrados perimetralmente. En una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, Franco entiendo «las ganas de salir de casa a todo el mundo», pero asegura que no se puede ir a la nieve en zapatillas de deporte y sin la ropa adecuada. «Los ciudadanos debemos ser responsbles y dejar la visita a la nieve para más adelante, cuando las condiciones climatológica y sanitarias lo permitan», ha dicho.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, consideró este viernes que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso, «se ha anticipado» en la preparación de dispositivos por la nevada que azotará este viernes y mañana a la Comunidad y agregó que en la anterior nevada, en 2007, «faltó la anticipación». «Gobernando es fundamental saber anticiparse», dijo Monasterio en un desayuno informativo de Servimedia. Afirmó la portavoz de Vox que «nos hemos desacostumbrado» al invierno, pero que «ha habido nevadas siempre» y citó un reportaje en el que un obrero de la construcción decía «yo trabajo todos los días con este frío y no me ha pasado nada».

El consejero de Infraestructuras, Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha recomendado que la población que no tenga obligación de moverse evite los desplazamientos y ha reconocido que pese a haber activado el Plan de Inclemencias Invernales, «va a haber problemas». En una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press, Garrido ha afirmado que durante este fin de semana va a haber «complicaciones» pese a que se han puesto en marcha «todos los medios al alcance» de la Consejería pero que «la naturaleza es muy potente» y no se puede «luchar contra ella». «Tenemos muchas personas trabajando en este Plan de Inclemencias Invernales, muchas máquinas quitanieves y esparcidoras de sal, pero aún así va a haber problemas. Vamos a intentar minimizar el impacto que va a producir la llegada de esta tormenta de nieve", ha explicado.

El Corte Inglés ha decidido adelantar este viernes el cierre de sus centros a las 20.00 horas en las zonas más afectadas por el temporal de nieve: Madrid, Albacete y Guadalajara. El grupo de distribución ha adoptado la decisión de echar el candado dos horas antes solo este viernes, aunque no descarta ampliarlo al fin de semana, en función de la evolución de la borrasca Filomena.

Guarecerse en casa y no salir a menos que sea imprescindible. Son las recomendaciones de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de cara a este fin de semana por los efectos del paso de la borrasca Filomena, que pondrá a prueba varias zonas del país. De acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el nivel de riesgo más alto este viernes y sábado se espera en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Castellón, Valencia, Zaragoza y Tarragona, donde se pueden acumular más de 20 centímetros de nieve.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido 600 plazas en una antigua fábrica de muebles en la Cañada Real para dotar de una solución habitacional a las familias afectadas mientras dure el temporal. No obstante, las asociaciones vecinales de la zona han rechazado la oferta .

Filomena ha agravado el problema que sufren los vecinos de la Cañada Real desde hace tres meses, que viven sin suministro eléctrico por los cortes de luz provocados por la sobrecarga de la red. En este sentido, la organización Save The Children ha reclamado este viernes la actuación de la Unidad Militar de Emergencia (UME) para que facilite los dispositivos necesarios para dotar de suministro eléctrico a estas familias. Así lo ha solicitado la ONG al alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, para que pida formalmente la actuación de la UME.

Por primera vez, Castilla-La Mancha y Madrid están en riesgo extremo por nevadas desde la creación del actual sistema de avisos, y más de 40 provincias permanecen en alerta por el paso de la borrasca Filomena . Los pronósticos no erraron y, según ha cuajado la nieve, han comenzado los problemas. Toledo ha llegado a pedir la colaboración de la Unidad Militar de Emergencia; Renfe varios servicios en la zona centro y este, y ya hay más de 350 carreteras principales afectadas por el temporal. Según recomienda Protección Civil, lo mejor es no salir de casa en todo el fin de semana. Lea la información completa sobre el temporal aquí .

En un apunte en su cuenta personal de Twitter, Carabante ha llamado a los madrileños a permanecer en sus hogares. "Por favor, no realices desplazamientos innecesarios", ha escrito.

"No tener un protocolo de actuación en algo que no ha sido una sorpresa, poniendo en riesgo la seguridad de usuarios y trabajadores", ha recalcado Bonilla, quien además ha criticado "la tardanza por parte de las empresas del sector en dar la orden de retirar los autobuses", un retraso que ha ocasionado "que un número importante de autobuses queden atrapados a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid".

Así, ha censurado que no se hayan tomado "ningún tipo de medidas" "ante una situación meteorológica que desde hace tiempo se conoce" para el transporte urbano e interurbano en la Comunidad de Madrid y a la EMT "hasta que" no se han visto "hundidos en la nieve".

El servicio de autobuses de la ciudad de Madrid no ofrecerá sus servicios durante este sábado. Así lo ha anunciado la EMT desde su cuenta de Twitter, añadiendo que notificarán cuando se reanude.

A esta hora de la madrugada, la UME y el resto de servicios de emergencia no dan abasto para rescatar a todas las personas que aún se encuentran atrapadas en sus vehículos. Los afectados están pasando la noche en sus coches en varios puntos de la M-50, M-40, A-2 y otras vías cercanas a la capital a la espera de que las quitanieves retiren la nieve y puedan continuar su camino.