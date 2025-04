La mujer que mató a su hijo en un hostal de Madrid había perdido la custodia del pequeño

Domingo y María de los Ángeles llevan 33 años regentando el Hostal Levante , situado en el centro de Madrid, a solo 80 metros de la plaza de Callao. El sábado por la noche, entre las nueve y las diez, una mujer acudió con ... su hijo pidiendo una habitación y pagó tres días de reserva por adelantado. El matrimonio les asignó la número seis. «¡Qué bien, mami!», exclamó el pequeño, de solo cinco años, saltando en la cama. «Tengo hambre. ¿Ahora podremos salir a cenar?», le preguntó, a lo que ella contestó con un rotundo «sí». Domingo presenció todo desde la puerta, tras entregarle las llaves y acompañarlos al que sería su dormitorio en las noches venideras. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir, horas después, entre esas cuatro paredes. La madre, española y de 35 años, asesinó a su hijo entre la noche del sábado y la mañana del domingo y, luego, se quitó la vida.

Las primeras hipótesis, a falta de la confirmación de la autopsia, apuntan a que la mujer asfixió al niño y se suicidó, a tenor de la disposición de los cuerpos. El cadáver de ella presentaba signos de ahorcamiento y en la habitación se encontraron algunos botes de pastillas, entre otros objetos que ya están siendo analizados por la Policía Científica . Además, dejó una nota sobre el filicidio en la que, según ha podido saber ABC, aseguraba que Servicios Sociales le iba a quitar al menor. Según han confirmado fuentes de la consejería, la mujer había perdido la custodia hace dos semanas, a finales de junio, y el pequeño ya tenía una plaza asignada en un centro tutelado de la Comunidad de Madrid. «Se estaba siguiendo el protocolo. El menor no se puede retirar de repente para no causarle un trauma», aseguran desde el área.

El Grupo V de Homicidios investiga el caso y trata de dilucidar si la infanticida tenía problemas mentales, como así apuntan algunas fuentes consultadas. Las mismas indican que cuando se le comunicó el trágico suceso a la familia de las víctimas nadie se sorprendió, debido a los «antecedentes» de la mujer.

«Ha sido un desenlace inesperado. Ella parecía educada, majísima, y el niño igual», dijo al otro lado del teléfono Domingo, sobre la primera impresión que le causaron los únicos clientes que tenía estos días en su negocio. Era la primera vez que se alojaban en la pensión, ubicada en la primera planta del número 6 de la calle del Postigo de San Martín .

Ayer amaneció con las contras de madera entornadas y la puerta cerrada a cal y canto. En más de tres décadas al frente, el matrimonio nunca había presenciado nada igual. Fueron ellos los que el domingo por la noche dieron la voz de alarma cuando llamaron a la Policía extrañados de no escuchar al niño. No habían salido desde que ocuparon la habitación. «Tenemos un nieto de edad similar y no hay quien lo pare», aseguró el dueño, todavía incrédulo. «No es normal no escuchar voces, ni la televisión o el ventilador. Pero al llamar nos dijeron que no podían hacer nada porque ella no tenía antecedentes policiales y que debíamos esperar un día más», resumió Domingo.

Su mujer no podía contener las lágrimas, que casi le impedían hablar. «¿Cómo voy a estar? Destrozada, agobiada y llorando sin parar...», confesaba con la voz entrecortada en el que, probablemente, fue el día más triste al frente de su pequeño negocio. «Nos han pasado muchas cosas a lo largo de estos años, pero nada como esto», sentenció su marido.

Como todo continuaba igual, los dueños se encaminaron, a primera hora de la mañana, hasta la habitación número seis ; llamaron a la puerta pero nadie les contestó, así que volvieron a ponerse en contacto con la Policía.

A las diez y veinte, los agentes se personaron en el lugar. La puerta estaba cerrada con llave desde el interior, por lo que accedieron por el estrecho balcón que comunica las habitaciones y consiguieron ver la fatídica escena . Inmediatamente, echaron la puerta abajo, pero ya era tarde: llevaban varias horas muertos.

En la zona la consternación no era menor. «¿Qué se te tiene que pasar por la cabeza para llevarte contigo a un crío de cinco añitos?», se preguntaba un trabajador de una obra cercana. Señalando las ventanas donde se encuentra el hostal, Alberto Pérez , dueño de la tienda de discos La Gramola que linda con el edificio, destacó la tranquilidad que suele reinar en este establecimiento. «Nunca ha habido ningún incidente, y menos tan triste como este», explicó a este diario.