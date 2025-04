Mueren al menos 17 ancianos en una residencia de Madrid

El drama del coronavirus ha sido especialmente cruel en la residencia de mayores Monte Hermoso de la capital. Al menos diecisiete ancianos han fallecido en los últimos días, tras un brote descontrolado de Covid-19 en el centro, con 75 contagiados en el mismo tiempo. La dirección del complejo, situado en la calle del Doctor Blanco Nájera, 6 (distrito de Latina), junto a la Casa de Campo, ha evitado hacer declaraciones a ABC, mientras que los familiares viven en una espiral de miedo e incertidumbre desde que comenzó la crisis.

Las muertes llegan en paralelo a la denuncia de varios residentes por la «falta de medidas y opacidad» imperantes en el centro, según adelantó EP, desde hace días. Si bien el centro no ha dado ningún dato públicamente, hasta este martes se habín registrado 75 positivos entre internos y trabajadores. Aunque la cifra oficial del Ministerio de Sanidad es de 17 muertos, los familiares aseguran que desde la dirección les han informado de dos más.

Fuentes de la consejería de Sanidad detallaron a ABC que están investigando lo ocurrido en la residencia, de titularidad privada pero con plazas concertadas con la Comunidad. No obstante, para cualquier información, remiten al Ministerio. La consejería explica que desde el pasado viernes murieron un total de 15 personas, con el traslado de otras 6 al Hospital Clínico, donde perecieron otras dos en los días siguientes. Este hospital, aseguran, ha aportado material sanitario y medicamentos.

Los familiares están en un sin vivir desde hace días. Uno de ellos, con su tía de 83 años ingresada, declara a este diario que lleva doce día sin verla: «Ya no me cogen ni el teléfono» . Las últimas noticias que tuvo sobre ella eran que se encontraba bien y sin fiebre, pero no sabe cuál es el estado actual. Mariano, otro de los familiares, tiene a su madre Matilde –de 91 años– en el centro desde hace una década. Enferma de alzheimer, desde Monte Hermoso le envían cada día un informe de su evolución. «De momento está bien», indica. Desde la dirección le han pedido autorización para que pueda llevársela a casa, pero se ha negado. «Están desbordados», opina. Matilde, apunta, no tiene fiebre. Tanto es así, que únicamente disponen de un médico y una enfermera .

Los testimonios guardan un denominador común: el miedo. Diego, con su tía de 87 años desde hace un mes en la residencia, tampoco sabe dónde está, porque este lunes se cayó, se rompió la cadera y se la llevaron al Clínico de urgencias. «La situación nos tiene muy preocupados, casi aterrorizados ». El grueso de sus quejas tiene que ver con el déficit de recursos con los que cuenta la residencia. «Solamente hay un médico contratado por la mañana; si hay urgencias va por la mañana y una enfermera en turno de mañana y tarde. Ahora nos dicen que el médico viene todo el día, pero no sabemos qué ocurre por la noche. Nos mandaron una carta asegurando que han aumentado los recursos y que habían comprado oxígeno», apuntaron otros familiares afectados a EP.

Falta de medios

Precisamente la carestía de medios es la queja de los trabajadores de la residencia de Montehermoso, al máximo de sus capacidades y con parte de los compañeros de baja. Su indicación desde el principio ha sido que los afectados fueran trasladados a hospitales , habida cuenta de que muchos de los ancianos contaban con patologías previas. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, anunció la semana pasada que una de las medidas para paliar esta problemática era medicalizar las residencias, pero lo cierto es que aún no se ha hecho. La situación en el centro de Latina es crítica, con más de 100 personas en el interior y un riesgo real de que la cifra de fallecidos y positivos aumente en las próximas horas. Los sanitarios, en turnos de mañana, tarde y noche, incluso han suspendido libranzas.

La Comunidad de Madrid sigue a la cabeza de contagiados y fallecidos por coronavirus en España . Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la región registra un total de 4.871 infectados y 355 muertos, 142 más que hace un día. Por primera vez en varios días, el procentaje respecto al global ha bajado del 50 por ciento y ahora se sitúa en el 43 por ciento.

Una autorización para permanecer en el centro La residencia ha facilitado a los familiares de los ancianos ingresados en el centro una autorización en caso de que las familias decidan no sacar a sus mayores. «Que bajo su responsabilidad y en su condición de familiar/representante legal/responsable del usuario de la residencia D./Dª…………………., manifiesta su deseo que el residente continúe en las instalaciones de la entidad Monte Hermoso, S.A. bajo los cuidados del personal de ésta, todo ello a pesar de la existencia activa del virus Covid-19 (coronavirus) en algunos residentes que se encuentran aislados en unas plantas habilitadas para tal fin», reza la autorización.