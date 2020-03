Mucho más que héroes detrás de las mascarillas ABC habla con diez profesionales de la Sanidad madrileña que luchan contra el coronavirus (Covid-19)

Adrián Delgado SEGUIR Madrid Actualizado: 22/03/2020 01:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El primer centenar de pacientes con Covid 19 ingresa en el pabellón de Ifema

En la vorágine, el teléfono rompe la inercia de la lucha. Un paréntesis que encierra, aunque no lo verbalicen, un pensamiento natural de culpabilidad. Dedicarse tiempo a uno mismo es hoy, para cualquiera de los profesionales de nuestra Sanidad, un lujo accesorio. Responder preguntas sobre los estragos del coronavirus (Covid-19) también supone renunciar a una parte importante de ese espacio sagrado que estos días supone la familia –o la soledad de uno mismo– para reencontrarse con la esperanza. Pero han decidido ponerse al otro lado, exhaustos aunque no vencidos, para ser los ojos y la voz de esa pertinaz batalla contra en virus. Al fin y al cabo, lo son de todos los que no pueden estar aferrando la mano de sus seres queridos. Una enorme responsabilidad que viven con una fuerza desgarradora. Un reto vocacional, el de salvar vidas, que afrontan sin espacio para el miedo.

Acostumbrada a los estragos de la muerte, a María Herrera lo que más le duele estos días es no poder «abrazar a las familias». Jefa de Geriatría y de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro, informar a las familias del estado de sus seres queridos está siendo más difícil que nunca. «Habrá duelos patológicos», señala sobre aquellos que han perdido a alguien sin poder verlo ni tocarlo. «A mí me gusta que la gente pueda despedirse. Es una herramienta que ayuda mucho», explica. Sin parar ni un segundo, implicada allí donde la necesiten, reconoce el enorme esfuerzo que están haciendo los allegados de los pacientes. «Nos dejan el encargo de transmitirles, dentro de la UCI, sus mensajes de cariño. Somos sus ojos y sus manos. Hacemos videollamadas para que puedan verse», cuenta. «La humanización es fundamental para soportar este desconcertante virus. Me mantengo animada. Esto es un reto: salvar todas las vidas que podamos», dice cansada desde la UCI, al otro lado del teléfono.

La doctora María Herrera, en su despacho - ABC

Ángela Guzmán - ABC

Concha Domingo, supervisora del laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares - ABC

María José García, jefa de Medicina Interna del Hospital Universitario de Torrejón - ABC

Margarita Orgaz trabaja en Urgencias del Hospital Universitario Infanta Elena - ABC

Patricia García-Rama, enfermera de Urgencias del Hospital Universitario Infanta Elena de Valdemoro - ABC

Nacho González, enfermero de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Torrejón - ABC

Luisa María Andrés en las cocinas del Hospital Universitario Príncipe de Asturias - ABC