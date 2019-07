Morgan sorprende como «concierto inesperado» en los Veranos de la Villa El grupo madrileño interpreta en la Quinta de los Molinos su segundo disco «Air»

Al tiempo que atardecía en Madrid, casi 2.000 personas hacían cola frente a las puertas de la Quinta de los Molinos. Entradas en mano, los asistentes solo sabían que iban a ver un «concierto inesperado», pero no sabían quién tocaría frente a ellos. Una única pista tenían los asistentes: son jóvenes y madrileños.

Pasadas las 20.00 horas las puertas del recinto se han abierto. Las mantas en el suelo alrededor del escenario se han llenado en instantes, casi tan rápido como se agotaron las entradas gratuitas disponibles en Internet. Hora y media más tarde el grupo ha hecho su aparición estelar. Sorpresa de unos y caras de incredulidad en otros que no los conocían. Morgan (Nina, Paco, Ekain Alejando y David) ha comenzado a tocar, en acústico, su disco «Air».

El grupo nació en 2012, aunque hasta 2015 no se decidieron a entrar en un estudio de grabación. El primer disco de la banda, «North», salió a la venta en 2016. Su consolidación llegó en 2017 y, un año más tarde, publicaron su segundo álbum, con el que han deleitado a los asistente y que, para ellos, marca un antes y después en su carrera como banda, con canciones como Sargento de Hierro, Another Road, Blue Eyes o Be a Man. Sus íntimas canciones han resonado todavía más íntimas entre los cerezos del parque de San Blas-Canillejas.

Este “algo inesperado” de @VeranosVilla es una de las citas más especiales de @morgan_musica con Madrid; suerte la nuestra y suerte la de quienes vinisteis a ciegas 😊 pic.twitter.com/kioQgELEqX — Ayuken Management (@AyukenMP) 14 de julio de 2019

Esta es la segunda edición del evento organizado por el Ayuntamiento, tras el éxito que el año pasado tuvo la actuación por sorpresa de Vetusta Morla. El grupo de Tres Cantos, acostumbrado ya a llenar festivales, se bajó a la explanada de césped de la Quinta de los Molinos para interpretar «Mismo sitio, distinto lugar», un concierto que cerró con la canción que lo catapultó a la fama: Copenhague y con la que consiguió levantar al público.