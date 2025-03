Morata de Tajuña, el único territorio prohibido para los madrileños, ante 14 días de encierro

A partir de hoy y hasta la medianoche del 29 de marzo, Morata de Tajuña es la única mancha roja sobre el mapa de la Comunidad de Madrid. El cierre perimetral , que se levanta en otras 15 zonas básicas de salud ... , regresa meses después al único territorio donde la incidencia acumulada del Covid-19 supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral que utiliza el Gobierno regional para restringir la movilidad en los puntos calientes. Morata apenas ha notificado 44 positivos en los últimos 14 días, pero su tasa de incidencia, en un municipio de cerca de 7.500 habitantes, se ha disparado hasta los 573 casos.

La noticia se extendió rápidamente por la localidad. Sentado en un banco, como un lagarto al sol, la nariz asomando por encima de la mascarilla, un hombre de 68 años disfrutaba ayer de su jubilación; hasta los 65 trabajó en la fábrica de cemento El Alto, un coloso a las afueras de Morata. Su primera reacción al nuevo confinamiento es menear la cabeza de lado a lado. «Me parece mal», declara. Dice no conocer a nadie que se haya contagiado, que «solo hay una persona en el hospital», que «en pueblos más grandes no confinan». Según confirman fuentes del Ayuntamiento, un vecino está ingresado en planta en el Hospital del Sureste , en Arganda del Rey, y por ahora no reviste de gravedad.

Las campanadas del reloj municipal marcan el mediodía y dominan unos instantes el barullo de la plaza principal. El ronroneo de motos y ‘quad’ atraviesa, de cuando en cuando, las callecitas. Motoristas, ciclistas y familias enteras copan las terrazas, donde el puñado de asientos libres están a la sombra. Cuatro moteros, enfundados en cuero y protecciones, se han enterado de las nuevas restricciones y aclaran sus dudas con la Policía Local . «Si queréis pasar con la moto podéis entrar, pero no parar a tomar una Coca-Cola», explican dos agentes, un hombre y una mujer, los únicos desplegados para controlar que se cumplan las medidas de seguridad un domingo soleado. ¿Habrá controles perimetrales ? «Hacemos lo que se puede, somos muy pocos, uno o dos agentes por turno», responden a ABC. Desde el Consistorio insisten «en la responsabilidad individual y en extremar las precauciones en el ámbito privado y familiar».

Un grupo de motoristas pregunta a la Policía Local por el cierre ISABEL PERMUY

Durante al menos dos semanas, Morata queda vetada a visitantes. «Lo que pasa es que viernes, sábados y domingos viene mucha gente a comprar, será un palo para los establecimientos », lamenta el jubilado de 68 años que prefiere el anonimato. Este lunes por la mañana tenía cita en el hospital de Arganda del Rey, el centro de referencia del pueblo, para someterse a unas pruebas de resistencia y valorar una futura operación de hernia. «No tengo justificante porque me dieron la cita por teléfono, espero que no sea un problema», confía. Con la misma parsimonia de un reptil que busca el calor y la tranquilidad, abandona su banco y la plaza abarrotada.

En el Bar Macarena los botellines de cerveza se piden rojos o verdes. Goyo y Susana, sin quitarse los cascos de ciclista, prefieren el rojo. La pareja vive en Arganda del Rey y aprovechó el buen tiempo para pedalear hasta Morata, a 16 kilómetros, unos 45 minutos. «A ver, somos unos aficionados, por el carril bici es muy cómodo», ríe ella. También son responsables: «Si confinan Morata no vendremos, cuando estaba confinada no veníamos, así que iremos en bici a La Poveda». Desde la barra del bar, Dani, el jefe, despacha sin prisa pero sin pausa. Las limitaciones de movilidad, que se alargaron durante cinco semanas el año pasado, hasta el 27 de noviembre , son un nuevo golpe. «El toque de queda ya me da igual, a las ocho de la tarde estoy en casa porque está vacio. Antes, estaba lleno a todas horas», afirma. El local nació hace 33 años, el mismo día que su hermana Macarena, y los padres cedieron el negocio a Dani hace un lustro. Antes distribuía 40 mesas sobre los adoquines; ayer había 15 con la correspondiente distancia de seguridad. «Estamos aguantando, al 50 por ciento, y los impuestos siguen llegando a fin de mes», se resigna.

707 contagiados

El centro de salud de Morata es un edificio achaparrado de color salmón. Un médico y un enfermero atienden las urgencias los domingos. Ayer, dos ciclistas accidentados y un joven preocupado por unos «quistes en la oreja» esperaban su turno. «No vienen tantos ciclistas, se portan bien», bromea Rafa, enfermero de 60 años y vecino de Ciempozuelos. Desde que estalló la pandemia, el municipio ha registrado un total de 707 positivos. Rafa describe la situación como un «jaleo» en un consultorio tan pequeño. «Hay mucha consulta de gente que se agobia con el Covid y casos en los que se da cita para dentro de una semana, cuando el dolor lo tienen hoy», cuenta. Este sanitario, que recibió la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el mes pasado, anhela que pase la pandemia. «He vivido todas, el sida, el ébola... pero esta es muy puñetera».

La entrada de urgencias que atendía ayer Rafa (derecha) en el centro de salud ISABEL PERMUY

Varias hileras de personas se apostaban ayer a las puertas de las panaderías, el mayor reclamo del lugar. Pero durante días no habrá colas de foráneos que compren las populares palmeritas de Morata de Tajuña . «Los comercios somos los que más lo notamos, el turismo nos da de comer. Las restricciones nos hacen mucho daño, es de lo que vivimos, al estar la Comunidad cerrada, la gente se acopla a los pueblos», resume el sentir general Carmen, «solo Carmen», dueña de Paco Pan , una de las seis pastelerías de Morata que compiten por elaborar las mejores palmeritas de chocolate.

La tercera ola ha sacudido este municipio a 40 kilómetros de la capital. Tras culminar las cinco semanas de cierre, antes de las fechas navideñas, Morata gozaba de una tasa de incidencia de 160 nuevos casos por cada 100.000 habitantes. El pasado 2 de marzo, la cifra se situaba en 467 y, siete días después, ha escalado hasta los 573. Carmen confía a ABC el rumor que corre entre los vecinos: «Según dicen, ha habido tres o cuatro sitios donde se ha juntado mucha gente joven».