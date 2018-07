Misterio en el Hospital de La Paz: el cadáver llevaba en el foso desde el 2 de julio El hombre hallado muerto no trabajaba ni en el centro ni en la empresa encargada del mantenimiento de la maquinaria

El misterio sobre el cadáver hallado este martes en el Hospital de La Paz sigue sin esclarecerse. Al igual que el propio centro sanitario, la empresa encargada del mantenimiento del ascensor también niega que el hombre encontrado en el foso fuera trabajador suyo. Casi 48 horas después de que se rescatara el cuerpo, aún no se le ha identificado y se espera que este trabajo se alargue varios días más. Fuentes policiales han confirmado que el cuerpo llevaba en el hueco desde el 2 de julio.

Lejos de resolverse las incógnitas, el caso parece más confuso todavía. Desde la consejería de Sanidad insisten en que «no falta nadie» en el hospital y descartan que fuera personal sanitario o un paciente ingresado.

La hipótesis principal era ayer la del accidente laboral, especialmente porque junto al cuerpo se encontró una llave maestra para abrir el ascensor, pero tampoco está claro. Desde La Paz sostienen que no se hizo ningún parte de mantenimiento antes del lunes, fecha en la que se avisó de un ruido extraño en el funcionamiento de la cabina. La única visita del servicio técnico fue la del martes a las 9 de la mañana, cuando se halló el cuerpo.

No solo eso. La empresa contratada para las revisiones señala que «es imposible» que se trate de un empleado de su plantilla: «Nuestros trabajadores llevan un uniforme que les identifica». Como informó ABC, del hombre solo se sabe que tiene entre 50 y 60 años –no lleva documentación– y que iba vestido de calle. No obstante, en la entidad insisten en que no harán ningún tipo de declaración hasta que no acabe el trabajo de los investigadores.

Fuentes policiales detallaron que se tardará varios días en identificar el cadáver, puesto que, tras la autopsia realizada este miércoles, hay que recomponerlo y practicarle una necroreseña. La investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.