Dos militantes de Vox intentan «reventar» un acto de Díaz Ayuso con insultos y gritos

Dos militantes de Vox intentaron ayer «reventar» un acto de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Paracuellos del Jarama después de interrumpir su intervención con «insultos y gritos», según fuentes de la candidatura de Díaz Ayuso.

La política madrileña se trasladó ayer por la tarde a la localidad para reunirse con comerciantes y con simpatizantes del partido de la mano del candidato a la Alcaldía, Tomás Serrano.

Sus palabras se vieron interrumpidas por el grito de dos personas, que al parecer pertenecen al partido liderado por Santiago Abascal.

La dirigente madrileña guardó silencio y, tras resolverse el incidente,continuó con su oratoria. Los insultos hacían alusión a su apoyo a la Ley LGTBI de Madrid aprobada por la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes.

Tras el acto, Díaz Ayuso criticó lo sucedido en su cuenta de Twitter. «Espero que no sea una moda de Vox reventar actos del PP como me acaba de suceder en #Paracuellos de Jarama, Madrid», recoge uno de sus tuits lanzados en esta red social.

«He venido a estar con vecinos y afiliados que no tienen por qué sufrir agresiones verbales y tensión en su propio pueblo. Así no, señores de Vox», agrega.

