El milagro del edificio que explotó en Vallecas: «Me estaba duchando y vi el cielo» Tras la lluvia de cascotes y materiales diversos, el nerviosismo cundió entre quienes no localizaban a sus familiares

M. J. Álvarez @mariajo_abc Madrid Actualizado: 06/04/2019 02:34h

«Yo me estaba duchando tranquilamente, escuché un estruendo, el techo desapareció de repente y veía el cielo». Eso decía una mujer, de forma apresurada, mientras se la llevaban en volandas unos familiares. Estaba pálida. « La han tenido que sacar los bomberos de su casa», explicaba Manuela Arroyo, conmocionada cuatro horas después de la gran sacudida que estremeció a varios edificios y aterrorizó a quienes la vivieron. Ambas residen en el bloque en el que una explosión de gas destruyó parte de la última planta. Prácticamente la hizo desaparecer por completo, quedando las viviendas más dañadas al descubierto, las de la letra A y B. Ocurrió poco antes de la 13 horas en el número 17 de la avenida de Pablo Neruda (Puente de Vallecas).

«Vivo en el 2B y estaba en el súper, en la calle de detrás, Antonio Mairena. Hubo dos zambombazos. Tras el primero, seco y brutal, le siguió otro más pequeño; después, una lucecita y una nube de polvo blanca», añade Manuela. «En la tienda, todo el mundo decía: ‘Vámonos’. Salimos todos: clientes, tenderos, parecía un terremoto... Las puertas del comercio se abrían y se cerraban por la onda expansiva. Ha sido horrible».

«Daba miedo. Pensé que era una bomba. Yo estaba trabajando en una obra en El Pozo cuando el atentado del 11-M y recordé el sonido, esa sensación... Ha sido terrible. He visto cómo el bloque escupía metralla en forma de ladrillos y piedras. Estaba seguro de que iba a haber muertos. No me lo explico», afirmaba Rufino Ruiz.

«Mi madre vive en el 5A. Su inquilina, que reside en la calle de San Claudio, al enterarse de lo ocurrido la llamó por teléfono. No contestaba. Preocupada, nos avisó y hemos salido pitando del trabajo», decía Eva Marcos junto a su hermana, Sandra. Ellas tampoco la localizaban. Al final, Vicenta, de 77 años, como así se llama, había abandonado el inmueble, como el resto de vecinos. La alarma y la incertidumbre por si a algún ser querido le había pasado algo fue otra de las consecuencias de la explosión.

«Mi marido acababa de aparcar y yo fui a comprar el pan. Justo cuando pasaba por la acera ocurrió todo. Casi me quedo sorda; algo me golpeó en la espalda y en la pierna. Tengo el tímpano dañado», decía Yolanda Díaz, tras ser asistida por el Samur.

Lágrimas y desconcierto

«Mi pareja y mi hijo estaban en casa y no sabían qué había sido de mí ni yo de ellos. Y yo no podía comunicarme con ellos: estaba sin móvil. Lo hemos pasado muy mal hasta que nos hemos reunido porque acordonaron la zona. Ha sido un caos», explicaba esta mujer que vive en la calle de San Claudio.

Delfina Ruiz llegaba con su marido y su hermana Carmen. Se dirigían a su casa, el 3A, del bloque siniestrado. «Por encima de nosotros ha volado de todo. Colchones, maderas,... algunos han visto hasta salir disparada una bañera. La cubierta del edificio de enfrente ha quedado hundida. No se cómo estará nuestro piso, pero somos afortunados. Estamos vivos de milagro».

Una mujer llegó corriendo y estrechó con fuerza a su hija Isabel. Lloraban. «Vivo en un octavo y ha sido horrible, pensé que me iba morir», decía la joven. «Tenemos una peluquería a cuatro calles de aquí. Han vibrado hasta los cristales», decían dos hermanas peluqueras.

Sobre las 20 horas, los vecinos del número 17 entraron a recoger lo básico. «Solo hasta la planta novena o décima; más arriba no dejaban. No hay luz ni agua y los ascensores están rotos», indicaba Joaquín García. Todos, menos dos familias, se fueron a casas de parientes.