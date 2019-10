Seguir Ángel Antonio Herrera MADRID Actualizado: 16/10/2019 02:12h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No vamos a rubricar desde aquí el dislate de que los radares son inútiles, alcalde, pero hay radares que son más bien una cacería. Directamente. En concreto, hay un radar en uno de los túneles de la M-30 que le echa la multa a todo vehículo que supere los setenta km/h, que es el límite de la mayor parte de la circunvalación más céntrica, digamos. Superar los setenta km/h quiere decir circular a setenta y dos, o setenta y tres, o setenta y cinco. Ni siquiera a ochenta km/h, o más.

No escribimos esto por experiencia propia, pero sí por experiencia de varios lectores, que aquí se dirigen, y porque el propio Consistorio ha reconocido alguna vez que los excesos de velocidad tienen el exceso justo, por lo general. Salvo el lanzado que va como quiere. De modo que podemos suponer que aquí en Madrid hay un género de radar que le echa el lazo a aquel que se desliza un poco en la velocidad, que es por cierto una velocidad de casi ralentí para los trayectos que dibuja. Ochenta o noventa kilómetros a la hora era el límite de antes, pero ya no. Resuelto de otro modo: las multas por circular a setenta y cinco por hora son multas de recaudación, y no tanto de prevención, o intimidación, porque los conductores levantan el pie del acelerador, pero en lo que dura un pispás te han preparado cien euros de sanción.

Uno lo que aprecia en esto, alcalde, es que hay un radar que es Messi, el Messi de los radares, o sea, un goleador de multas que le da la tunda a casi todo el que pasa por el túnel difícil de la M-30, donde se comprende que se multa al que incurre en el exceso, pero no tanto al que se ha pasado un soplo de la velocidad prescrita. En las multas figura la infracción, y la infracción, según nos consta, es muy a menudo de tres o cuatro kilómetros a la hora por encima de lo prescrito, que es setenta. Igual esto del radar Messi es un impuesto más, sólo que travestido en aparato que te hace la foto de la velocidad. Aunque la velocidad sea poca.