La Mesa de la Asamblea admite a trámite las mociones de censura Supone darles prioridad sobre la disolución de la Cámara que ha decretado la presidenta pero aún no ha publicado el boletín Oficial

Sara Medialdea MADRID Actualizado: 10/03/2021 17:58h

La Mesa de la Asamblea ha admitido a trámite las dos mociones de censura presentadas esta mañana por PSOE y Más Madrid. Abre, de este modo, una batalla legal sobre qué prima, si estas mociones o la disolución de la Cámara madrileña decretada por la presidenta Díaz Ayuso esta mañana. Según la decisión de la Mesa, el parlamento no estaría disuelto. De hecho, señalan, esta tarde se está produciendo una comisión de presupuestos, «la mejor prueba de que no está disuelta», informan. Una comisión en la que no está participando el PP.

La disolución ha sido previa en el tiempo a las mociones. No obstante, no se ha publicado aún en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por lo que se entiende que no estaría aún en vigor, lo que han aprovechado las otras formaciones para registrar sus mociones.

La Mesa de la Asamblea ha estudiado a mediodía la situacion, y ha determinado calificar ambas, por lo que a su juicio la Asamblea no ha quedado disuelta. Es posible que a lo largo de la tarde se suspenda el pleno previsto para mañana, pero no por la disolución de la Asamblea decretada por Díaz Ayuso, explican fuentes del organismo, sino para ir preparando la tramitación de las mociones de censura.

La Mesa es el órgano encargado de regular el funcionamiento del parlamento madrileño. La forman siete personas, de las que dos son de Ciudadanos (entre ellas el presidente, Juan Trinidad), dos de PP, dos de PSOE y 1 de Vox.

El Gobierno regional comunicó formalmente, a través de una carta, al presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, que se había firmado el decreto para la disolución de la Cámara autonómica y la convocatoria de elecciones.

La disolución se ha formalizado mediante decreto 15 /2021, que entrará mañana en vigor, de disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones. Así, se convocan elecciones para el 4 de mayo. La campaña electoral, de quince días de duración, comenzará a las 00.00 del domingo 18 de abril de 2021 y finalizará a las 00.00 horas del 3

Esta misma mañana justo presentaron sobre las 13,10 horas Más Madrid y PSOE una moción de censura contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y tendieron la mano a Cs para que les apoyara. La primera la encabeza como candidata Mónica García, y la segunda Ángel Gabilondo.

La calificación por la Mesa de ambas mociones prevé una confrontación en los tribunales para determinar qué tiene prioridad, si la disolución de la presidenta o las mociones de censura. Según el Estatuto de Autonomía de Madrid, con moción en marcha no se pueden adelantar las elecciones.