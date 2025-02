Las mentiras que acorralaron a la falsa víctima de la manada homófoba

Las contradicciones, la inverosimilitud de su relato, los falsos testigos, las cámaras de seguridad y el propio nerviosismo de la ‘víctima’ del falso ataque en grupo acorralaron al joven que denunció la agresión homófoba de Malasaña. Un caso que está haciendo mucho daño en la comunidad LGTBI ... y que, a la vez, ha demostrado un trabajo policial limpio y rápido pese al ruido político que ha envuelto este caso desde que se conoció.

La denuncia interpuesta el domingo, sobre las diez y media de la noche, por el individuo, que sí es homosexual, creó serias dudas a la Policía Nacional. «Era rara, a cualquiera se lo parecería», explican fuentes policiales. No cuadraban las horas ni muchos más detalles. Pero, en un principio, se le dio veracidad, habida cuenta de que «se encontraba destrozado» y de las marcas y el parte de lesiones que presentó en comisaría . Llevaba, efectivamente, rajada en el trasero la palabra ‘maricón, además de otro corte en el labio inferior. La posibilidad de que hubiera una manada homófoba agrediendo en el centro de Madrid era algo que había que atajar de cuajo. De ahí que se pusiera a una treintena de agentes (más de veinte de la comisaría de Leganitos, con su responsable implicado en el caso a la cabeza, y los expertos en delitos de odio de la Brigada de Información) a trabajar desde prácticamente el minuto uno.

Dijo que todo empezó a las 17.15 horas, cuando regresaba a su casa (en la que llevaba poco tiempo viviendo) de hacer la compra.Cuando abrió el portal, se colaron los ocho sujetos de los que se ha estado hablando los últimos días. «Llevaban sudaderas negras con capuchas blancas», especificó, y, al grito de «¡Maricón, eres un maricón!», le acorralaron. «Se abalanzaron y me pusieron contra la pared», dijo, para después amenazarle «con una navaja en el cuello» : «Si hablas, te rajo la boca», relatan a ABC fuentes policiales que han tenido acceso a la denuncia del domingo. De ahí, la herida que presentaba en el labio inferior. Entonces, le siguieron lloviendo los famosos insultos que se han reproducido esta semana: «Maricón, comemierda, asqueroso». Añadió que les escuchó hablar del «anticristo».

Todo esto, mientras le hacían lo peor: «Me agarraron de piernas y brazos, uno se me puso sobre la espalda. Me arrancaron la camiseta y la gorra. Me bajaron los pantalones, la ropa interior y me rajaron los dos cachetes del culo».

«La ropa la eché a lavar»

Sobre cómo logró zafarse de los atacantes, se inventó una testigo. Se trata de «una señora mayor» que pasaba por delante del portal y le recriminó a la falsa manada lo que estaba haciendo. «¡Dejadle!». Y los ocho encauchados ‘fantasma’ salieron a la carrera. Explicó luego a los agentes que no pudo reconocelos y ni siquiera especificar si tenían acento español o extranjero.

Hay otro detalle que puso a los investigadores sobre aviso. Cuando acudió a comisaría le preguntaron si la ropa que vestía en ese momento era la que llevaba cuando le agredieron, a lo que respondió que no, que la había echado a lavar, precisan fuentes policiales.

En esa parte del relato no consta que gritara para pedir ayuda. Subió a su casa, llamó a su novio (con el que llevaba saliendo no mucho tiempo). Le contó lo que había pasado . «Y le pedí que viniera y trajera cosas para coserme las heridas del culo», añaden los mismos informantes.

Ahí no acaba todo. Afirmó que su pareja, cuando iba de camino a la vivienda, se encontró con dos policías, a los que les contó lo sucedido, y estos le dijeron que debían acudir a un centro de salud a que le curaran y, con el parte de lesiones, ir luego a denunciar. El actual protocolo contra agresiones sexuales, que se va a modificar en este punto en Madrid, especifica que hay que ser explorado por un médico antes de poner una denuncia.

Tras discutirlo con su novio, se fueron a la Fundación Jiménez Díaz , donde le practicaron las curas e indicaron que, al tratarse de ese tipo de agresión, debían dar parte a la Policía . Allí volvió a relatar la misma patraña a los sanitarios, pero situó la agresión hora y cuarto más tarde de la que dijo en comisaría, a las 18.30. Y en el hospital cambió otra parte del relato: comenzó a gritar dentro del portal cuando estaban atacándole. De ahí que tanto el lunes como la mañana del martes, según las fuentes consultadas, se informara de que había pedido ayuda a los vecinos en algunos casos y en otros que nadie del bloque ni del entorno había escuchado nada.

Uno de los primeros detalles que hicieron recelar ese mismo domingo a los agentes fue que no avisara al Samur ni a la sala del 091. Como adelantó este periódico, no constaba la presencia de los servicios de emergencias ni de una radiopatrulla.

Reunión en una cafetería

No solo se entrevistaron varias veces con el denunciante en comisaría, también en la calle, para que se sintiera más cómodo. Tácticas policiales. Interrogatorios de buenos y malos. Tomaron café con él y con su novio en un bar de Chueca: «No queremos culparte a ti de nada. Pero tenemos que saber qué pasó de verdad».

Hasta el miércoles por la tarde, horas antes de que se fuera a producir la primera manifestación convocada. Lo enfrentaron a su conciencia y a las posibles consecuencias. La denuncia falsa de un delito de odio que podía acabar con la tensión reventando en las calles de Madrid. «Esto no tiene salida. Cuéntanos y vamos a ver cómo salimos juntos», le insistieron.

Le abrieron una puerta y lo entendió. «Me lo he inventado todo. Es mentira. No hay ninguna banda persiguiendo al coletivo LGTBI», dijo. Confesó que se lo habían hecho dos hombres con los que había quedado en una vivienda para un encuentro sexual sadomasoquista . Fue voluntario al menos el encuentro, pero como insisten los investigadores: «A nadie le gusta que le rajen el culo».

El denunciante también evidenció el submundo que lo llevó a elegir la opción más inadecuada, a inventar: «Yo quería que me curaran y mantener el anonimato. Quiero que esto termine, seguir con mi vida. No sabía cómo pararlo». Mandó un mensaje de atención a las ‘app’ de contactos sexuales, a los personajes que se camuflan en ellas y otro a la comunidad gay: «Tenemos que cuidarnos y velar por nuestra seguridad». No es textual porque los agentes le prometieron seguir protegiendo su identidad a toda costa.

La Policía no va a actuar contra él por simulación de delito. En el atestado que van a entregar al juez están los hechos, con todos los pormenores. Saben quiénes cometieron la salvajada con un arma blanca aunque el joven no ha querido denunciarlos. Solo seguirán investigando si se lo ordena la autoridad judicial.