Los mensajes privados de Instagram de la trata de niñas: «Se va mi esposa. Ven, te tengo tus 'dulces' favoritos»

«Lo tengo todo escrito en Instagram». Este anuncio de la testigo protegido número 1 en la operación Sana , contra la trata de niñas a las que, además, drogaban, ha sido fundamental en la investigación. De las ocho víctimas, de entre 13 y 18 años, esta chica en cuestión tenía un intercambio de converaciones desde su cuenta en la mencionada red social, en los mensajes privados, que los agentes del Grupo XXII de la Ufam de Madrid han volcado para apuntalar sus acusaciones.

Recordemos que por el momento hay 37 detenidos, con ocho personas en prisión provisional y cinco con órdenes de busca y detención , por agresión sexual a menores de 16 años, tráfico de drogas y prostitución de menores, fundamentalmente.

ABC ha tenido acceso a esas conversaciones de varios de los proxenetas con la víctima fundamental del caso:

-Mensajes con Saymol Fyly, el rapero que hacía de captador. La Policía ha recogido 35 intercambios de 'stories' entre este dominicano y la niña, de 14 años. Entre ellas, una foto en ropa interior que le hicieron a la chica en un piso dedicado al tráfico de drogas y a la prostitución. «Saymol le responde con un emoticono de una cara babeante», refiere el informe.

Cuba

-Mensajes con Gonzalo R. M., alias 'Cuba'. «No me he olvidado de ti. Te echo de menos», le dice el cubano, de 56 años, a la niña. «No bajas a buscarme ni nada», le dice ella, que añade en un audio que está en un chalé de Fuentidueña del Tajo con su padre, lugar donde presuntamente la llevó a prostituirla por medio gramo de cocaína.

-Mensajes con Erik B. G. V., alias 'El Grande'. «Oye, vente, que hay de todo aquí. Trae tabaco si tienes», le dice a la cría. Y se envían varios audios e incluso videollamadas.

-Mensajes con René Fernando L. A. «Hola, ¿dónde andas? Vente para acá», le dice él, y la menor le responde: «Aquí en Vallecas. Pasé antes para pedirte que me dejaras algo de marihuana. Voy hoy si puedo». Él le insiste: «¿Vienes o no? Ya se va a ir mi esposa. Pásate en 30 minutos más o menos». Minutos después, le dice: «¿Vienes o no? Te tengo tus 'dulces' preferidos [en referencia a la droga con la que le da para que se acueste con él]».

Kalifa

-Mensajes con Ronaldo Antonio M. C., alias 'Kalifa'. Destacan entre sus numerosas llamadas de audio y vídeo manifestaciones de la testigo protegida 1 sobre que seguía «viviendo con Iván en la casa de la Negra» , en referencia a otros dos encartados. Kalifa, en otra conversación le dice a la niña que «salga de casa de su madre para quedar». En otra ocasión, ella le dice que no puede ir al poblado de San Cristóbal, donde la prostituía y drogaba, porque «era su cumpleaños y lo iba a celebrar en El Patio de Vallecas, el bar donde algunos encartados dominicanos» cometían las agresiones sexuales y donde trabajaba el detenido Randy D. M.

Los mensajes de Kalifa exigiéndole que vaya donde él está son continuos. Él le remite cuatro vídeos de carácter sexual de la propia menor, con la intención de intimidarla.

En otra conversación, tras pedirle a la niña que le mande dinero por Bizum, le dice: «Oye, tienes trabajo ya. Ja, ja, ja... Llámame».

Metralla

-Mensajes con Melvin M. C., alias 'Metralla'. «¿Dónde estás? Vente para mi casa. Me avisas hoy, sin falta. Prepárate. Cambiate. Vente rápido para mi casa. Dale, que tardas. Vente para acá, yo te pago el Uber», le ordena, con tanta insistencia, que ella le dice que «debe un fiado»: «¿Le puedes dar 10 euros al Uber?». Él responde: «Voy a recogerte. Vale, yo te lo doy», en referencia a la deuda con el VTC.