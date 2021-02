Memoria Histórica: Otro juez desestima la petición del PSOE para que no quiten las placas de Largo Caballero y Prieto El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ordena al Ayuntamiento custodiar el distintivo conmemorativo que fue retirado en Chamberí hasta que se dictamine sobre el fondo del asunto

Marta R. Domingo SEGUIR Madrid Actualizado: 17/02/2021 10:38h

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ha desestimado la petición cautelar del PSOE para que los tribunales suspendiesen la retirada de los distintivos de las calles dedicadas a los exmandatarios socialistas Indalecio Prieto y Largo Caballero. El magistrado, en un auto al que ha tenido acceso ABC, ha reafirmado la «presunción de legitimidad» de la decisión del Ayuntamiento de Madrid a este respecto y ha seguido la doctrina fijada a este respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que aplicó de forma pacífica a la retirada de las calles que llevó a término el anterior gobierno municipal de Manuela Carmena.

El Juzgado también ha ordenado que se custodien los restos de la placa conmemorativa de Largo Caballero que se retiró de la fachada de su vivienda natal en la plaza de Chamberí, pero, por ahora, no ordena su reposición en el lugar donde estaba. Se trata del tercer auto sobre el tema, ya que la decisión del pleno que propuso Vox y que fue apoyada por PP y Cs generó una cascada de recursos judiciales.

Como avanzó ABC, el pasado 15 de enero el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid desestimó las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Largo Caballero y dio la razón de forma provisional al Ayuntamiento de Madrid. Según ese escrito judicial, el Consistorio no tendrá que reponer, por el momento, el distintivo que ya quitó de la fachada de la casa natal de Largo Caballero en Chamberí. No obstante, mientras el magistrado estudia el fondo del asunto, ordenó que el emblema de mármol se custodie en el Almacén de la Villa, al igual que en este último auto fechado el 11 de febrero.

Ese mismo 14 de enero, sin embargo, otro juzgado, el de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid, remitió un segundo auto, esta vez, en favor de UGT. La magistrada sí que tuvo en cuenta las peticiones del sindicato y dispuso que quede en suspenso la decisión del pleno hasta que concluya el proceso judicial. Es decir, el Ayuntamiento no podrá retirar los distintivos de los viales hasta que haya un fallo. «Además de impedir la producción de un menoscabo real y de difícil alcance para un gran número de perjudicados por el cambio de nomenclatura, contribuye a evitar el deterioro de la credibilidad política municipal por parte de la ciudadanía por el vaivén de los nombres de esas calles», valora la juez.

Desde la Asociación Raíces, parte codemandada del procedimiento en el que se personó el PSOE, muestran su «satisfacción» por que el juez haya «considerado» sus alegaciones. «Entendemos que ahora es el momento ahora de que el Ayuntamiento de Madrid proceda lo antes posible a la retirada de las placas de las calles Largo Caballero e Indalecio Prieto y a su sustitución por otros nombres que sean respetuosos con los Derechos Humanos y la Libertad. El Ayuntamiento de Madrid debe reforzar ahora la ejecutividad del acto y proceder a llevarlo a la práctica. Esperamos que el actual Gobierno municipal No titubee a este respecto», afirman en un escrito.

Desde el Ayuntamiento de Madrid recuerdan que aún queda por resolver otro recurso, presentado por Más Madrid. Pero todo apunta a que será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que tendrá que sentar doctrina sobre el asunto. Hasta entonces el «status quo» del callejero no variará. Fuentes municipales sostienen que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya indicó que no se modificará el callejero hasta que haya una sentencia firme, para no perturbar la vida de los vecinos y comerciantes que viven en estos enclaves.