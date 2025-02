El Dos de Mayo de las mascarillas rinde emocionado homenaje a los profesionales del Covid

Un emotivo homenaje a los profesionales que han ayudado a la sociedad madrileña en la crisis del Covid-19 se ha celebrado esta mañana en la Puerta del Sol. La presidenta Díaz Ayuso ha hecho un emocionado repaso por las personas fallecidas, citando a algunos de los conocidos y a las víctimas entre sanitarios y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o policías municipales . El vicepresidente Ignacio Aguado y el alcalde madrileño además han pedido disculpas, en sus palabras previas al acto, por las aglomeraciones de ayer viernes en el cierre del hospital de Ifema.

En un discurso interrumpido por el minuto de silencio a las doce del mediodía, la presidenta regional ha tenido palabras de respeto por historias humanas como las de los farmacéuticos de Leganés Tomás y María del Carmen, «novios desde la facultad y que se contagiaeron y murieron con tres días de diferencia ». También ha tenido palabras de apoyo para la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha calificado como «una nueva Manuela Malasaña» .

Frente a las autoridades, una docena de columnas de los distintos profesionales que han prestado sus servicios durante la crisis del coronavirus, y que tanto han ayudado a los madrileños -desde sanitarios hasta empleados del Metro o distribuidores de comida- han escuchado emocionados las palabras que se les dirigía. A las doce del mediodía, las campanadas del reloj de Sol han marcado el inicio del minuto de silencio, a cuya finalización y tras el himno nacional, han sonado las alarmas de los vehículos de emergencia. La soprano Ainhoa Arteta ha interpretado, para cerrar el acto, el «Ave María» de Gounod.

Dos sanitarios han portado la corona de laurel en homenaje a los héroes del Dos de Mayo, y lo han hecho acompañado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y los ex presidentes autonómicos Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre. Todos con mascarillas, incluidos los hombres y mujeres de la Sanidad, los transportes públicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las grandes superficies de alimentación y otros que, ordenados en columnas, recibían el homenaje por su trabajo.

«El francés» es ahora el Covid-19

Ha sido un emotivo homenaje en el que «el francés» ha sido sustituido por el coronavirus como enemigo común de los madrileños, que han sabido levantarse contra él, aunque esta vez, a diferencia de lo que ocurrió en 1808, no con palos y cuchillos, sino siendo ciudadanos, «renunciando a amplias parcelas de vuestra libertad en favor del bien común», como les ha recordado el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.

No obstante, la batalla política ha superado este Dos de Mayo al homenaje más que merecido a los cuerpos profesionales que han combatido el coronavirus y ayudado al resto de la sociedad. El debate político giró en torno a dos asuntos: la aglomeración el viernes en Ifema durante el cierre oficial del hospital de campaña y la investigación abierta por la Delegación del Gobierno en Madrid fue una de ellas.

Disculpas por Ifema

Tanto el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, como el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, han pedido disculpas por haberse dejado llevar: «A todos nos pudo la ilusión del momento», ha asegurado Aguado. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha sido muy crítico: «La presidenta estaba imbuida en una campaña de márketing», ha dicho, y le ha pedido que «no se desentienda» de lo ocurrido.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha justificado la investigación porque «la ley es igual para todos, y no podemos exigir esfuerzo a a los madrileños, que no pueden ver a sus amigos o despedir a sus fallecidos, y a la vez que sus representantes institucionales se salten a la torera las normas. No es momento de reproche sino de ejemplaridad», ha concluido. Sin embargo, desde el PP, el portavoz parlamentario de este grupo, Alfonso Serrano, le recriminaba al delegado su doble condición : también es el secretario general del PSOE-M: «Confunde sus funciones».

Video. Delegación del Gobierno abre investigación al acto de cierre de Ifema EP

Encuesta ABC

El otro asunto político de la jornada ha sido la encuesta publicada por ABC, que da una subida espectacular al PP. Serrano ha señalado que esa y no otra es la «razón de la virulencia de los últimos ataques a la presidenta Ayuso». Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea, ha restado importancia ahora al asunto porque «no estamos en campaña; nosotros por lo menos no», y le ha dado «el valor que tiene» a una encuesta sobre «1.006 personas».

Tampoco a otros partidos les interesaba el resultado de la encuesta: Ignacio Aguado aseguraba que le importaba «muy poquito», y Góme Perpinyá aseguraba que «de lo último que estamos preocupados ahora es de la encuestas».