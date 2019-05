Resultados elecciones 2019 Más Madrid: estado de reflexión para elegir al sucesor de Carmena

Más Madrid afronta su duelo electoral en silencio. Ha decretado el estado de reflexión para analizar los exiguos resultados que cosechó en las urnas el pasado 26 de mayo. Ha perdido más de 60.000 votos en cuatro años y su socio de gobierno, el PSOE, se ha dejado casi 26.000, una sangría de apoyos que, sumada a la leve bajada de participación (del 68,91% al 68,23%) ha supuesto el traspaso forzoso del Palacio de Cibeles al bloque de centro-derecha. Ahora, con amargura, toca hacer autocrítica, pero también elegir estratégicamente y rápido quién tomará el timón de este proyecto varado cuando Manuela Carmena entregue su acta de concejal el próximo 15 de junio, fecha en la que se configurará la nueva Corporación en el pleno municipal.

Con la deserción de su líder, la platarforma que creó con sello propio pierde la brújula y se prevé una desbandada de buena parte de los 18 concejales electos que han de perpetuar su sueño desde la oposición. Pierden la marca. Pierden la fuerza. Entre ellos, es previsible que la «número dos» de Más Madrid, Marta Higueras, amiga y mano derecha de la alcaldesa, también deje la política tras la salida de la ex juez. Luis Cueto, el sobrino de la regidora, quien ostenta el puesto número 15 de la lista de Más Madrid, también es duda en las quinielas. El hasta ahora coordinador general de Alcaldía del Ayuntamiento no necesita mantenerse en un partido que no tiene capacidad de gestión. Él es funcionario del cuerpo superior de la Adminsitración Pública y podría recuperar su cargo.

«Todavía no hemos decidido qué hacer. Tenemos que reunirnos con tranquilidad y reflexionar sobre los pasos a seguir», manifiestan fuentes del partido a ABC.

Maestre, posible heredera

Ante esta tesitura, Rita Maestre, «número tres» de Más Madrid, suena fuerte para relevar a Carmena. Ayer, la portavoz municipal alzó la voz en Twitter a última hora del día para hacer su balance:«A pesar de la victoria, con la pérdida de 10.000 votos [60.000] con respecto a 2015, la bajada del PSOE y la mayor movilización de los sectores conservadores (junto con la asunción, inexplicable en Europa, de que se puede gobernar con la extrema derecha) habrá cambio en la Alcaldía».

Maestre forma parte de los seis concejales que dieron el portazo a Pablo Iglesias para no someterse a las primarias de Podemos que quería imponer su jefe para colar a su apuesta personal, el ex Jemad Julio Rodríguez, como «número dos» de la alcaldesa. Maestre, José Manuel Calvo (Urbanismo), Jorge García Castaño (Economía y Hacienda); Esther Gómez (Carabanchel y Chamberí), Marta Gómez Lahoz (San Blas-Canillejas y Barajas) y Paco Pérez (Puente y Villa de Vallecas) se exiliaron de la formación morada para que Carmena decidiera su lista y el orden de la misma. Ahí comenzó la gran fractura de la izquierda madrileña. De estos seis ediles, según fuentes internas, también se prevé que alguno abandone el barco para dedicarse a su actividad profesional. No se descarta que Javier Barbero se aliste en la huida.

En busca de culpables

La izquierda más incendiada por la pérdida de poder busca culpables entres sus vecinos. Los socialistas acusan a Iglesias del descalabro; el secretario general de Podemos, a Carmena; el líder de Madrid en Pie, Carlos Sánchez Mato, también responsabiliza a la regidora, y ella, la mujer que ha marcado el paso en esta batalla sólo se refiere a «democracia», como transmitió en público tras conocerse los resultados de las papeletas:«No culpo a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones. Quien haya generado una candidatura habrá valorado las consecuencias de los resultados a obtener. Puede ser que haya tenido incidencia pero hablamos de democracia».