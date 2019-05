¿Qué es lo que más avergüenza a Carmena y a Almeida? Responden en el cara a cara de ABC La regidora reconoce que le multaron antes de ser alcaldesa por entrar en el Barrio de las Letras cuando era zona prohibida a no residentes; el candidato del PP a la Alcaldía revela que es tímido y le ruboriza aún que le reconozcan por la calle

ABC somete a los candidatos al Ayuntamiento y la Comunidad a las mismas preguntas sobre su día a día en Madrid y su modelo de vida: infancia, educación, medio ambiente, movilidad, seguridad...Se publicarán por parejas. Hoy, contraponen ideas los aspirantes de Más Madrid y el Partido Popular.

¿Qué quería ser de mayor cuando era pequeño/a?

Manuela Carmena: Escritora.

José Luis Martínez-Almeida: Futbolista.

¿En qué colegio estudió? ¿Dónde cree que están los mejores docentes?

M. C.: Estudié en un privado, en las Damas Negras de Madrid. Hay buenos docentes tanto en la pública, como en la privada, como en la concertada.

J. L. M. A.: Privado. El Retamar. Los mejores profesores están en cualquier colegio ya sea público, privado o concertado.

¿Cuál es el peor y el mejor recuerdo de su infancia?

M. C.: El peor (piensa). No tengo ninguno demasiado malo. Quizá uno de un día que hubo un incendio en mi escalera. Del mejor, un teatro de marionetas que fabriqué yo en mi colegio.

J. L. M. A.: El peor recuerdo es la muerte de mi abuelo. El mejor, las noches de Reyes Magos, disfrutaba una barbaridad.

¿Cómo le gustaría envejecer? ¿Se ve en una residencia?

M. C.: Yo ya he envejecido y de momento no estoy en una residencia.

J. L. M. A.: Me gustaría seguir activo y preferiría poder permanecer en mi casa hasta el final de mis días.

¿Ha renunciado a algo desde que es una persona conocida?

M. C.: Sí, a la libertad.

J. L. M. A.: En general no.

¿Qué es lo que más le echan en cara y lo que más valoran sus familiares y amigos?

M. C.: No sé. Echarme en cara, pues quizás ser demasiado persistente. Lo que más les gusta, mi imaginación.

J. L. M. A.: Lo que más me echan en cara quizá son las jornadas de trabajo, que son muy largas; lo que más les gusta, mi sentido del humor.

¿Qué le da más vergüenza, miedo y qué le hace más feliz?

M. C.: Es difícil encontrar una sola cosa. Vergüenza, no saber hacer algo bien, hacerlo mal. Más miedo, que sucedan hechos negativos que no pueda evitar. Y lo que más feliz me hace, mejorar la vida y las condiciones de las personas, en concreto ahora de las personas de Madrid.

J. L. M. A.: Lo que más vergüenza: me sigue costando mucho que me reconozcan por la calle. Soy un tanto tímido para esas cosas. Lo que más miedo, la soledad, y lo que más feliz me hace es disfrutar de la vida.

¿Cuál es su icono sexual?

M. C.: Yo admiro la inteligencia en los hombres.

J. L. M. A.: Michelle Pfeiffer.

¿En qué le gusta gastar dinero?

M. C.: Soy bastante austera y, la verdad, muchas veces me gustaría tener muchísimo dinero para poder crear puestos de trabajo y hacer posible que muchos hombres y mujeres que necesitan dinero y crédito pudieran emprender sus sueños.

J. L. M. A.: Viajar, cultura, ocio...

¿Qué es lo primero que le gusta hacer cuando tiene tiempo libre?

M. C.: Leer.

J. L. M. A.: Deporte.

¿Dónde le gusta veranear?

M. C.: No tengo un sitio fijo. Me gusta el mar, pero también la montaña.

J. L. M. A.: En el norte de España.

¿Tiene vicios poco saludables?

M. C.: El café.

J. L. M. A.: Fumo cuatro o cinco pitillos al día.

¿Le han robado en Madrid? ¿Cree que la capital es una ciudad segura?

M. C.: Hace muchos años estaba sacando el dinero de un cajero cuando una señora me cogió el dinero que estaba sacando. Madrid es una ciudad extraordinariamente segura.

J. L. M. A.: Una vez en la zona de Azca, cuando tenía 14 años. Iba andando por la calle hacia mi casa desde la estación de Nuevos Ministerios, me cogieron tres y me quitaron el reloj y 20 duros que llevaba en aquel momento. ¿Madrid segura? Desgraciadamente, creo que en los últimos años ha perdido en seguridad y convivencia.

¿Se ha tropezado alguna vez por la calle?

M. C.: Me he tropezado varias veces y algunas veces, hace ya mucho tiempo, no solo de ahora, me he caído pero sin consecuencias.

J. L. M. A.: En los últimos cuatro años varias veces. Es vergonzoso el estado de las aceras de Madrid.

¿Cuántos cubos de basura tiene en casa?

M. C.: Tres.

J. L. M. A.: Dos.

¿Le han multado alguna vez en Madrid?

M. C.: Sí, por ir más rápido de lo permitido y también a veces por entrar por la calle del Prado, Barrio de las Letras, cuando ya no se podía [con la APR del PP]. Son las multas que recuerdo de antes de ser alcaldesa.

J. L. M. A. : Sí, por aparcar mal.

¿Cómo y dónde hace la compra?

M. C.: Muchas veces la hace mi marido en vez de hacerla yo, pero yo la hago en Mercadona, que está cerca de casa, o en los mercados de cerca.

J. L. M. A.: En tiendas de mi barrio.

¿Quién se encarga de las tareas domésticas en su casa?

M. C.: Vivo con mi marido, nos repartimos las tareas, aunque también tenemos una persona que nos ayuda; viene unas horas durante la mañana.

J. L. M. A.: Tengo una persona que viene a echarme una mano un par de días a la semana, pero en el día a día lo hago yo solo.

¿Cocina?¿Cuál es su mejor receta?

M. C.: Cocino de todo, pero un plato que me sale muy rápido y bueno es el pollo al curry.

J. L. M. A.: Sí. Tortilla a la francesa. Tiene su aquel, no se crea (ríe).

¿Qué coche tiene y qué distintivo ambiental de la DGT le corresponde?

M. C.: El que tenemos es tan antiguo que estamos viendo la posibilidad de venderle porque no tiene etiqueta ninguna de tan antiguo que es.

J. L. M. A.: Dos. Una moto de 125 y un Mercedes Clase A. El coche tiene distintivo B y la moto, C.